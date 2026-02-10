Vasco e Independência se enfrentam precisando vencer

Vasco e Independência fazem uma partida decisiva nesta terça, 10, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O Vasco ocupa a 5ª colocação somando 4 pontos e o Independência é o lanterna com 1 ponto, por isso as duas equipes precisam vencer para manter as chances de lutar por uma vaga nas semifinais.

Vasco

O Vasco terá a estreia do goleiro Lucão e a reestreia do meia Manga. O técnico Erick Rodrigues definiu a equipe, mas a deixou para divulgar somente horas antes do confronto.

“Uma vitória nos coloca dentro da zona de classificação. Vamos manter o padrão tático utilizado desde o início da competição”, comentou Erick Rodrigues.

Independência

No Independência, o técnico Ivan Mazzuia terá a volta do zagueiro Léo Japão, recuperado de uma lesão muscular. O volante Joel pode começar a partida entre os titulares.

“Tenho dúvidas para definir a equipe. Precisamos ganhar e por isso as escolhas precisam ser certas”, afirmou Ivan Mazzuia.

No apito

José Lima comanda Vasco e Independência. Renô Cassiano e Carlos Alberto serão os auxiliares.

Relacionado

Comentários