Vasco e Botafogo empatam em clássico eletrizante em São Januário

O Atlético venceu o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (26.06), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma/SC. O triunfo alvinegro aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, após linda jogada de Hulk e cabeçada de Rômulo. O atacante Cadu havia aberto o placar em cruzamento de Gustavo Scarpa.

Agora, o Atlético chega a 17 pontos em 11 jogos no Brasileiro, ocupando a nona colocação – o jogo diante do Grêmio, pela sétima rodada, foi adiado ainda sem data marcada.

Em um jogo muito truncado, o Atlético superou o grande número de desfalques no elenco profissional (11, no total) e lutou bastante em busca da vitória na Série A. No primeiro tempo, o destaque ficou com o goleiro Matheus Mendes, também Cria do Galo, substituto de Everson. Ele fez, pelo menos, duas grandes intervenções.

Na etapa final, o Galo conseguiu abrir o placar aos sete minutos. Gustavo Scarpa cobrou escanteio da direita. Cadu subiu e cabeceou para o fundo das redes. A bola ainda desviou na cabeça de Igor Rabello, e morreu no fundo das redes. Foi o segundo gol de Cadu pelo Galo, e a sexta assistência de Scarpa, o grande garçom do elenco ao lado de Hulk.

O empate do Internacional aconteceu aos 20 minutos. O atacante Wesley foi derrubado dentro da área por Igor Rabello. O árbitro marcou o pênalti após consulta ao VAR. O goleiro Matheus Mendes chegou a fazer linda defesa na cobrança de Alan Patrick, entretanto, o próprio cobrador pegou o rebote e marcou.

O Galo seguiu firme na partida, e teve as melhores chances. O atacante Hulk deu dois chutes perigosos, o primeiro após boa jogada de Mariano com o volante Paulo Vitor (que entrou muito bem na partida). Depois, em jogada individual, o camisa 7 saiu de marcação dupla e assustou o goleiro com um chute que tirou tinta da trave.

No último lance da partida, o camisa 7 chamou a responsabilidade. Na direita, Hulk fez linda jogada individual e cruzou no segundo poste, para Rômulo (outro Cria) mergulhar de peixinho e fazer o gol da vitória.

No apito final, a sensação de muita luta de toda a equipe e merecimento da vitória, com o brilho da base! Forças reunidas para enfrentar o Atlético-GO no domingo que vem, na Arena MRV, ainda no Brasileiro. O técnico Gabriel Milito não terá Bruno Fuchs e Gustavo Scarpa, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, mas contará com o retorno de Igor Gomes, que cumpriu suspensão.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Data: 26/06/2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

GOLS: Cadu, aos 7′ do 2ºT; Rômulo, aos 52′ do 2ºT (Atlético-MG) / Alan Patrick, aos 21′ do 2ºT (Internacional)

Cartões amarelos: Igor Rabello, aos 27′ do 1ºT; Bruno Fuchs, aos 32′ do 1T; Gustavo Scarpa, aos 46′ do 1ºT; Mariano, aos 48′ do 2ºT (Atlético-MG) / Wesley, aos 33′ do 1ºT; Bruno Henrique, aos 15′ do 2ºT; Alario, aos 25′ do 2T (Internacional)

INTERNACIONAL: Fabrício; Hugo Mallo, Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Aránguiz), Thiago Maia e Bruno Henrique (Alario); Alan Patrick, Wesley (Hyoran) e Wanderson (Gustavo Prado). Técnico: Eduardo Coudet

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Battaglia; Zaracho (Paulo Vitor), Scarpa e Palacios (Pedrinho); Cadu (Rômulo), Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

