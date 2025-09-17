Vasco derrota o São Francisco e entra na zona de classificação

O Vasco derrotou o São Francisco por 2 a 1 nesta terça, 16, no Florestinha, e entrou na zona de classificação para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes realizaram uma partida muito equilibrada e os vascaínos souberam aproveitar melhor as oportunidades.

Andirá x Assermurb

Andirá e Assermurb se enfrentam nesta quarta, 17, no Florestinha, em mais um confronto da primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17. Os dois times precisam vencer para ampliar as possibilidades de classificação.

