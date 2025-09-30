Vasco derrota a Assermurb e avança no Campeonato Estadual

A diretoria do Galvez anunciou nesta segunda, 29, a contratação da atacante Aissa, ex-Operário do Mato Grosso. A atleta chega nas Imperatrizes para ser a camisa 9 titular na disputa do Campeonato Estadual.

“Tínhamos um acertou com a Aissa, mas não podíamos divulgar porque ela estava jogando em outra equipe. O compromisso acabou e Aissa agora é atleta do Galvez”, declarou o presidente do Imperador, Igor Oliveira.

Duas ou três atletas

Segundo Igor Oliveira, mais duas ou três atletas serão contratadas para o início do Estadual.

“Estamos fechando o grupo. Queremos um elenco qualificado para lutar pelo bicampeonato”, afirmou Igor Oliveira.

Mais tempo

O técnico Maurício Carneiro ganhou mais duas semanas de preparação visando à estreia no Estadual. A competição estava programada para começar no dia 5 de outubro e, agora, vai ser iniciada no dia 18. O Galvez estreia no torneio contra o Andirá, na Arena da Floresta.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários