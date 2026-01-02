Vasco contrata reforços no futebol da Bolívia e fecha elenco

O goleiro Wilden, o extremo Micha e o atacante Titi, todos ex-Independente de Cochabamba, da Bolívia, são mais três reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas foram indicados pelo técnico Marcelo Brás e fecham o ciclo de contratações do Vasco para o início da temporada de 2026.

“Tivemos essas possibilidades de reforços por meio do Marcelo Brás e são peças importantes dentro da montagem no nosso elenco. Vamos disputar o Estadual e a Copa do Brasil e precisamos ter um grupo forte”, comentou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.

Participaram do amistoso

Os reforços do futebol boliviano estiveram em campo nesta quarta, 31, no amistoso contra o Galvez. Os atletas desembarcaram nessa terça, 30, em Rio Branco.

“Os atletas estavam atuando e por isso resolvemos colocar no amistoso. É importante acelerar o processo da adaptação”, explicou o treinador vascaíno.

