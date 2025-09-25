Vasco bate o Rio Branco e volta a sonhar com classificação para as quartas

Galvez e COPMBM golearam nos duelos desta quarta, 24, no CT do Cupuaçu, em confrontos pelo grupo 4 do Campeonato Estadual Sub-15.

O COPMBM bateu a Escolinha do Lelão por 5 a 0 e o Galvez “atropelou” o Joia de Cristo por 12 a 1.

O Galvez lidera a chave com 6 pontos e o COPMBM assumiu a 3ª colocação somando os primeiros três pontos.

Rodada dupla

A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quinta, 25, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 3. Meninos de Ouro e Xavier disputam a primeira partida e no segundo confronto o Santa Cruz joga contra o Estrelinha.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários