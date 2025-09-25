Cotidiano
Vasco bate o Rio Branco e volta a sonhar com classificação para as quartas
O Vasco bateu o Rio Branco por 2 a 1 nesta quarta, 24, no Florestinha, chegou aos 10 pontos e assumiu a 6ª colocação na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. O Estrelão ocupa a quinta posição com 13.
Líder e vice-líder
O Santa Cruz, líder, enfrenta o Sena Madureira, nesta quinta, 25, no Florestinha, em mais um confronto da fase de classificação do Estadual Sub-15.
Comentários
Cotidiano
Galvez e COPMBM goleiam no Campeonato Estadual
Galvez e COPMBM golearam nos duelos desta quarta, 24, no CT do Cupuaçu, em confrontos pelo grupo 4 do Campeonato Estadual Sub-15.
O COPMBM bateu a Escolinha do Lelão por 5 a 0 e o Galvez “atropelou” o Joia de Cristo por 12 a 1.
O Galvez lidera a chave com 6 pontos e o COPMBM assumiu a 3ª colocação somando os primeiros três pontos.
Rodada dupla
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta quinta, 25, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu, pelo grupo 3. Meninos de Ouro e Xavier disputam a primeira partida e no segundo confronto o Santa Cruz joga contra o Estrelinha.
Comentários
Cotidiano
Café com Leite vai decidir vaga para disputa da Copa Norte
O Café com Leite/Porto Acre foi goleado pelo Preventório por 13 a 1 nesta quarta, 24, no ginásio do Sesc, mas mesmo com a derrota conseguiu terminar a fase de classificação da Seletiva para Copa Norte de Futsal na primeira colocação com 6 pontos e garantiu, de maneira direta, uma vaga na decisão.
Na outra partida da rodada, PSC e Lyon empataram por 5 a 5 e o resultado eliminou o Lyon da disputa.
Preventório x PSC
O PSC (2º) enfrenta o Preventório (3º) na sexta, 26, às 19 horas, no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) e quem vencer vai enfrentar o Café com Leite/Porto Acre na decisão da Seletiva.
A final do torneio será disputada no sábado, 27, às 19 horas, no ginásio do Sesc, e o vencedor será o terceiro representante do Acre na Copa Norte 2025.
Comentários
Cotidiano
São Francisco joga contra o Andirá e tem vantagem para ser finalista
São Francisco e Andirá se enfrentam nesta quinta, 25, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, e o confronto vai decidir quem será o primeiro finalista do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O classificado para decisão também irá garantir o acesso para 1 ª Divisão em 2026.
Com vantagem
O São Francisco venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e por isso tem a vantagem do empate. O Andirá precisa ganhar por dois gols de diferença para ser finalista. Se a vitória ocorrer por um gol de diferença, a definição do classificado será nas cobranças de penalidades.
Não confirmou
O técnico Erick Rodrigues deixou para confirmar os titulares do São Francisco somente na Arena da Floresta.
“Vamos jogar da mesma maneira. A ideia é marcar alto e jogar em velocidade. Temos uma vantagem, mas precisamos fazer um grande jogo para conquistar o objetivo”, disse o treinador.
Mudança tática
No Andirá, João Paulo Lourenço fez mudanças táticas para tornar a equipe mais forte.
“Precisamos vencer, mas isso não vai acontecer de qualquer maneira. A ideia é ter um time organizado para tentar vencer”, afirmou o técnico.
Trio de arbitragem
Jackson Rodrigues apita São Francisco e Andirá. Ele terá como auxiliares Rosiane Amorim e Antônio Ecídio.
Você precisa fazer login para comentar.