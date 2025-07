Vasco bate o Andirá de virada e termina em 3º na primeira fase

O Vasco bateu o Andirá, de virada, por 3 a 1 nesta terça, 15, na Arena da Floresta, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20 na 3ª colocação com 18 pontos. A pontuação é a mesma do Galvez, mas o Vasco leva vantagem no saldo de gols 14 contra 6. Os gols vascaínos foram marcados por Rafael, Kauê e Derreis, enquanto Marcos Vinícius anotou para o Morcego.

No segundo tempo

O Andirá fez 1 a 0 no primeiro tempo com Marcos Vinícius e conseguiu segurar o resultado. Contudo, na volta do intervalo o técnico Erick Rodrigues fez mudanças importantes e o Vasco conseguiu a virada.

Andirá x Humaitá

O Andirá terminou na 7ª colocação com 11 pontos e vai enfrentar o Humaitá no duelo eliminatório da fase de quartas de final.

“Pela nossa colocação sabíamos a qualidade do nosso adversário. Precisamos trabalhar nos próximos dias e montar uma estratégia para tentar classificar”, declarou o técnico do Andirá, João Paulo Lourenço.

