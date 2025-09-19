fbpx
Vara Criminal de Sena Madureira proíbe a circulação de pessoas monitoradas e em regime aberto pela Exposena

3 horas atrás

Portaria nº 4412/2025 estabelece diretrizes de conduta para monitorados durante evento público; restrições atendem à resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre monitoramento eletrônico de pessoas

A Vara Criminal de Sena Madureira, por meio da Portaria n.° 4412/2025, determinou que cumpridores de pena no regime semiaberto e pessoas que estejam em liberdade provisória mediante tornozeleira eletrônica não podem frequentar ou se aproximar, entre os dias 24 e 27 de setembro, da rua Virgulino de Alencar, região onde será promovida a Exposena 2025.

O documento também especifica que essas pessoas estão proibidas de circular nas adjacências do evento. Devem ficar a pelo menos 600 metros de distância. Além disso, estão vedadas de ir a bares, boates, botequins ou lugares com muitas pessoas juntas, durante toda a programação da festividade.

No caso de residir dentro do raio de 600 metros da área da festa, a pessoa deve permanecer em sua casa entre às 16h e 6h do dia seguinte, para não configurar como descumprimento da medida, bem como informar a Central de Monitoramento, fornecendo seu endereço completo e comprovante de residência atualizado. O ressocializando ou monitorado que for trabalhar precisa requerer autorização diretamente à direção da Unidade de Monitoramento.

Assinada pelo titular da Vara Criminal de Sena Madureira, juiz Eder Viegas, a portaria atende à Resolução n.° 412/21 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação e o acompanhamento da medida de monitoramento eletrônico de pessoas.

Defesa Civil testa alertas sonoros em celulares de quatro cidades do Acre neste sábado

50 minutos atrás

19 de setembro de 2025

A Defesa Civil Estadual, em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Defesa Civil de Rio Branco, reuniu a imprensa nesta sexta-feira (19) para apresentar detalhes sobre o novo sistema de emissão de alertas de desastres naturais no Acre.

O teste será realizado neste sábado (20), às 13h05, em quatro municípios acreanos: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Jordão. Segundo a Defesa Civil, as cidades foram escolhidas estrategicamente. Rio Branco e Cruzeiro do Sul participam por concentrarem as maiores populações do estado; Brasileia foi selecionada por seu histórico de desastres naturais, como alagações; e Jordão, por ser um município isolado, servirá para verificar como o sistema funcionará em localidades de difícil acesso.

Esse procedimento faz parte de uma ação integrada na região Norte | Foto: ContilNet

Esse procedimento faz parte de uma ação integrada na região Norte. O teste será realizado nas sete capitais dos estados nortistas e, além delas, em cidades selecionadas conforme critérios definidos pelos governos estaduais, justamente para avaliar a eficiência da ferramenta em diferentes contextos urbanos e rurais.

De acordo com a diretora da Anatel, todos os 22 municípios do Acre possuem cobertura de sinal 4G, e, portanto, celulares conectados em redes 4G e 5G receberão o alerta. Independentemente do que o usuário estiver fazendo no momento — seja utilizando aplicativos, com o aparelho em modo silencioso ou bloqueado — a mensagem chegará em forma de pop-up acompanhada de vibração e de um som semelhante a uma sirene, chamando a atenção para o aviso.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Falcão, destacou que, em experiências anteriores, parte da população se assustou ao receber o alerta sem aviso prévio. “Muitas pessoas ficaram em pânico, segundo informações que tivemos. Por isso, este encontro de hoje serve para deixar a população mais consciente e preparada para o teste de amanhã, para que todos entendam que se trata apenas de uma demonstração”, afirmou.

O recurso será utilizado em casos de situações severas e situações de emergência, como desastres naturais que possam representar perigo imediato à população. Para o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, a nova tecnologia complementa os canais já existentes de comunicação, mas sem depender de cadastro. “Ela vem para somar às informações que já repassamos por SMS, WhatsApp, TV por assinatura e Google. A diferença é que agora ninguém precisa se cadastrar para receber. Nossa preocupação foi avisar hospitais, UPAs, shoppings e supermercados, locais com grande concentração de pessoas, para que não haja susto no momento do disparo”, explicou.

Para o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, a nova tecnologia complementa os canais já existentes de comunicação | Foto: ContilNet

O representante da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Rodrigo Souto, detalhou como será a experiência para os usuários. “Amanhã, por volta das 13 horas, os celulares em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul e Jordão vão receber uma mensagem teste. Ela aparecerá em formato de pop-up, com vibração e um som semelhante a uma sirene, independentemente do que a pessoa estiver fazendo. A ideia é demonstrar como será em situações reais, mas reforçamos que é apenas um teste e não há motivo para preocupação”, esclareceu. Ele acrescentou que o mesmo procedimento será repetido, a partir das 15 horas (horário de Brasília), em todas as capitais da região Norte e em três cidades escolhidas por cada estado.

As autoridades reforçam que não há motivo para pânico. O envio da mensagem neste sábado será apenas um teste de funcionamento do sistema, sem necessidade de qualquer ação por parte dos cidadãos, além de pressionar o botão “OK” para encerrar o aviso sonoro.

Joabe Lira esclarece polêmica sobre locação de gabinetes na Câmara de Rio Branco: “Ausência de documento”

53 minutos atrás

19 de setembro de 2025

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (UB), se pronunciou nesta quinta-feira, 18, sobre a polêmica envolvendo a suposta “desocupação” do gabinete do vereador João Paulo (Podemos), que acusou a Mesa Diretora de não ter quitado o aluguel do espaço utilizado por sua equipe.

Segundo Joabe, a questão não está relacionada a falta de pagamento, mas sim à ausência de documentação exigida por lei e por um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público em anos anteriores. O contrato não pôde ser assinado porque o proprietário do imóvel não apresentou toda a documentação necessária.

“Ontem nos reunimos com o vereador João Paulo e o dono do imóvel, que é uma galeria com várias salas. O problema é que, quando se trata de aluguel por parte do poder público, existem critérios e exigências legais. Além disso, temos um TAC assinado com o Ministério Público que determina rigor no processo. O proprietário não conseguiu apresentar toda a documentação exigida, e por isso não foi possível efetivar o contrato”, explicou.

Joabe destacou ainda que não existe contrato vigente entre a Câmara e o referido imóvel e que o empresário responsável já se comprometeu a tentar regularizar a situação. “Ele mesmo entende as exigências. Alugar para o poder público é diferente de alugar para uma pessoa comum. Há mais burocracia e documentos necessários. Se ele conseguir regularizar, aí sim o contrato será assinado”, disse o presidente.

O parlamentar reforçou que o vereador João Paulo não será despejado e que a Câmara está aberta ao diálogo para resolver o impasse.

Homem é condenado a 53 anos de prisão por feminicídio em Senador Guiomard

3 horas atrás

19 de setembro de 2025

Réu matou ex-esposa com 12 golpes de faca; vítima era ex-babá da filha da vice-governadora do Acre

O presidiário José Rodrigues de Oliveira, de 54 anos, foi condenado nesta quinta-feira (18) a 53 anos e 6 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio da ex-esposa, Luana Conceição do Rosário, de 45 anos. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri da comarca de Senador Guiomard.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o crime aconteceu na manhã de 13 de junho deste ano, quando Luana saía de casa para comprar pão. José Rodrigues a atacou em via pública, desferindo pelo menos 12 golpes de faca. Após o crime, fugiu em uma motocicleta, mas foi capturado pouco depois por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em um ramal da cidade.

As investigações apontaram que o réu não aceitava o fim do relacionamento. O ataque foi classificado como cruel e impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima.

Na sentença, o juiz destacou a gravidade das consequências do crime, ressaltando que Luana deixou um filho autista de 11 anos. O menino, além de perder a mãe, recebeu a notícia da morte diretamente do próprio autor do assassinato, o que intensificou o trauma.

Além da pena de prisão, José Rodrigues foi condenado ao pagamento de uma indenização mínima de R$ 50 mil por danos morais aos familiares da vítima.

