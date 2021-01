A Vara Cível da Comarca de Brasiléia abriu as inscrições para o Projeto Apadrinhamento Solidário. Dessa forma, os interessados podem contribuir com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes que estão acolhidas em instituições do município.

Qualquer pessoa (física, jurídica e até profissionais liberais), com mais de 18 anos de idade, independente do estado civil pode apadrinhar crianças e adolescentes que estão em Serviço de Acolhimento Institucional. O auxílio fornecido pode ocorrer de três maneiras: afetivo, prestador de serviços e provedor.

Afetivo: pessoa física que visita regularmente a criança ou adolescente, podendo levar o afilhado ou afilhado para passar o fim de semana e as férias escolares junto;

Prestador de serviços: realiza atendimento das crianças ou adolescente conforme a especialidade do trabalho ou habilidade, mediante ações de responsabilidade social junto à instituição;

Provedor: oferta suporte material ao afilhado ou afilhada, seja com doação de material escolar, calçados, brinquedos ou até patrocínio de cursos profissionalizantes, investimentos na educação, saúde, prática esportiva ou contribuição econômico/financeira.

Mas, atenção, para modalidade afetiva, podem se inscrever somente moradores de Brasiléia e para a de prestador de serviços, pessoas residentes em algum dos municípios integrantes da Regional do Alto Acre. Contudo, não pode participar do projeto de Apadrinhamento pessoas inscritas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).

Para se tornar um padrinho ou madrinha é necessário preencher o formulário de apadrinhamento neste link e entregar, junto com os documentos exigidos no Edital n.°1/2021, na Vara Cível de Brasiléia ou enviar tudo para o email: [email protected]

Conforme especifica o edital do Juízo da Vara Cível da Comarca de Brasiléia, publicado na edição n.° 6.755 do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 18, os documentos exigidos estão elencados abaixo.

Documentos para Pessoa Física:

Carteira de Identidade; CPF; Comprovante de estado civil; Comprovante de residência, atualizado nos últimos três meses; Declaração ou comprovante de rendimentos mensais; Certidão negativa de processos cíveis e criminais perante a Justiça Estadual e Federal; Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste edital; caso seja casado ou mantenha união estável, o documento deverá ser assinado por ambos os padrinhos; Declaração assinada pelo candidato a padrinho, seu cônjuge ou

companheiro(a), de não estar inscrito no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA); uma foto atual; CNH, para o padrinho responsável pela condução do veículo automotor, o

qual será utilizado no transporte do apadrinhado; Endereço eletrônico e contatos telefônicos, devidamente atualizados; Ficha de Cadastro para apadrinhamento devidamente preenchida.

Documentos para Pessoa Jurídica:

Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e cópia do Contrato Social; Comprovante de endereço da empresa, atualizado nos últimos três meses; Certidão negativa de processos cíveis e criminais perante a Justiça Estadual e Federal (comum e trabalhista); Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras estabelecidas neste edital.

Comentários