Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard lança edital de alienação judicial de ativos da massa falida da Peixes da Amazônia S.A.
O juiz de Direito titular da Vara Cível da Comarca de Senador Guiomard, Romário Divino, determinou a alienação judicial dos ativos arrecadados da massa falida da empresa Peixes da Amazônia, em conformidade com o plano apresentado pelo administrador judicial e aprovado pelo Juízo da unidade judiciária.
A expropriação judicial tem como objeto a venda, em bloco único, da totalidade do complexo industrial e demais ativos arrecadados, na modalidade ad corpus, ou seja, no estado de conservação e funcionamento em que se encontram, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a vícios, defeitos ocultos ou diferenças de metragens.
O ativo é composto por um lote de terra rural, com área total de 65,09 hectares, localizado à margem direita da Rodovia BR-364, Km. 93, no município sede, com um perímetro de 4.251,83 metros, devidamente matriculado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Senador Guiomard. Sobre o imóvel encontram-se as seguintes benfeitorias:
- um bloco administrativo com 110,00 m² de área construída
- um galpão de fábrica de ração com 2.641,48 m² de área construída
- uma subestação de energia com 70,00 m² de área construída
- um galpão de frigorífico com 4.577,65 m² de área construída
- um laboratório de alevinagem com 2.490,03 m² de área construída
- um galpão de Estação de Tratamento de Água (ETA) com 220,00 m² de área construída
- uma casa de vigilância com 30 m² de área construída
- Infraestrutura adicional: vias de acesso interno asfaltadas, interligando os galpões e a ETA, e um complexo de tanques para piscicultura distribuídos em uma área de aproximadamente 45 hectares
Além das instalações físicas, o bloco alienado também inclui máquinas, equipamentos, móveis e utensílios da massa falida, que perfazem o valor total avaliado de R$ 7.001.914,85 (sete milhões, um mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).
O valor total de avaliação dos ativos alienados, incluindo os bens móveis e imóveis, é de R$ 19.001.914,85 (dezenove milhões, um mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).
As hastas públicas serão realizadas na modalidade híbrida (eletrônica e presencial), com a 1ª praça prevista para acontecer no dia 15 de setembro, com encerramento às 13h, no site www.deonizialeiloes.com.br, de responsabilidade da leiloeira pública oficial, com suporte técnico e utilização da plataforma Leilões Judiciais (leiloesjudiciais.com.br). Caso o bloco alienado não seja arrematado, uma segunda praça deverá acontecer no dia 30 de setembro. Se mesmo assim, não houver o arremate dos ativos da massa falida da empresa, uma terceira praça será realizada no dia 15 de outubro de 2025. Todas com encerramento às 13 horas (horário do Acre).
Os interessados em participar das hastas públicas podem agendar visitas e obter mais informações junto ao administrador judicial Sérgio Rony da Silva, por meio do telefone (68) 99986-1941 ou no endereço profissional Rua Isaura Parente, nº 1.412, sala 111, Bairro Isaura Parente, em Rio Branco, Acre.
Também é altamente recomendável a leitura da íntegra do Edital de Alienação Judicial de Ativos da Massa Falida da Peixes da Amazônia S.A., que traz o detalhamento dos itens móveis, listas de equipamentos, estado de conservação, transferência dos bens, entre outros. Para acessar a versão eletrônica do documento clique aqui.
Vereadores pedem afastamento de superintendente da RBTrans após denúncias de assédio moral
Parlamentares alegam necessidade de preservar investigação e assegurar defesa do gestor acusado
Oito vereadores da base da Câmara Municipal de Rio Branco protocolaram, nesta terça-feira (19), um pedido de afastamento temporário do superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, após denúncias de suposto assédio moral.
No documento, os parlamentares argumentam que o afastamento é necessário para garantir a ampla defesa do servidor acusado, além de preservar a lisura e imparcialidade do processo investigativo. A medida, segundo eles, também busca evitar qualquer tipo de interferência na apuração e assegurar que testemunhas e demais servidores possam se manifestar livremente.
“Diante da gravidade das acusações, o afastamento cautelar até a completa apuração dos fatos é medida indispensável para proteger tanto a instituição quanto o próprio servidor”, diz o texto.
O pedido foi assinado pelos vereadores Aiache, Moacir Júnior, Leoncio Castro, Bruno Moraes, Samir Bestene, Márcio Mustafá, João Paulo e Felipe Tchê.
Agora, cabe ao Executivo municipal analisar o requerimento e decidir se acata ou não o afastamento do superintendente.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 24/2025
- OBJETO
Registro de preços para confecção de materiais promocionais e produção de troféus personali-zados EMPRETEC 5D conforme condições especificadas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 27 de agosto de 2025 às 10:50h;
Início da sessão de disputa de preço: 27 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025.
AVISO DE PRORROGAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 15/2025
- OBJETO
Contratação de empresa para realizar manutenção das instalações elétricas na sede do SE-BRAE/AC, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 28 de agosto de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 28 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 19 de agosto de 2025.
Superintendente do DNIT garante conclusão da ponte do Anel Viário de Brasiléia após reunião com prefeito Carlinhos do Pelado
Órgão federal assegura atendimento às demandas apresentadas pela gestão municipal
Nesta segunda-feira (17), o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, em Rio Branco, onde foi recebido pelo superintendente Ricardo Araújo.
A pauta do encontro incluiu a solicitação de instalação de quebra-molas nas proximidades do Hospital Regional do Alto Acre, a retomada dos serviços de recuperação da BR-317 no trecho que liga Brasiléia a Assis Brasil, além da conclusão da ponte do anel viário de Brasiléia.
O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, destacou que a parceria com o município tem gerado avanços e garantiu que as demandas apresentadas pelo prefeito serão atendidas.
“Estamos aqui com o nosso prefeito, uma visita muito honrada, onde nós estamos avaliando o que podemos fazer por Brasiléia, junto ao DNIT. Já estamos realizando investimentos importantes e agora vamos focar também na questão da segurança viária, com a instalação de quebra-molas e pinturas de sinalização dentro da cidade. O mais importante é que vamos dar início ao anel viário. Tivemos um impasse documental com a empresa responsável, mas assim que for solucionado, começaremos as cabeceiras da ponte. Essa obra é fundamental, pois traz mais segurança, qualidade de vida e retira o tráfego pesado que hoje passa dentro de Brasiléia. É uma parceria que visa sempre o bem da população”, afirmou Araújo.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância do apoio do DNIT e do Governo Federal para o desenvolvimento do município e da região.
“Desde quando o senhor assumiu a Superintendência e nós assumimos a Prefeitura de Brasiléia, tem sido notória essa parceria entre o DNIT e o município para que as coisas aconteçam. Quero aproveitar também para agradecer ao Governo Federal, através do presidente Lula, que tem dado apoio fundamental às BRs do nosso arco, tanto à BR-364 quanto à BR-317. Esse reconhecimento é muito importante para o nosso povo e para o crescimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.
A reunião reforçou o compromisso de união entre os governos municipal e federal para garantir mais infraestrutura, mobilidade e segurança à população do Alto Acre.
