Vaqueiro contratado pelo Ibama morre baleado durante operação federal em terra indígena no Pará

Um vaqueiro contratado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) morreu nesta segunda-feira (15) após ser baleado durante uma operação federal na Terra Indígena Apyterewa, localizada em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. A ação integra o processo de desintrusão determinado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que prevê a retirada de ocupantes não indígenas e de gado criado ilegalmente na área.

Segundo informações divulgadas pelo g1, o trabalhador participava da retirada de animais quando foi alvo de uma emboscada na região conhecida como Linha 10, na estrada do “Capacete”. Ele havia se afastado do grupo para reunir gado solto quando foi atingido por um disparo à queima-roupa no pescoço.

Após o ataque, equipes de apoio prestaram os primeiros socorros e removeram a vítima de helicóptero para o hospital municipal de São Félix do Xingu. Apesar do atendimento, o vaqueiro não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi transportado por via aérea para a base da operação.

Em nota, o Ibama confirmou a morte e informou que a equipe foi atacada durante o cumprimento de uma decisão judicial do STF. O órgão destacou que o crime está sendo investigado e manifestou solidariedade à família da vítima, reiterando o compromisso com a proteção das terras indígenas.

A Terra Indígena Apyterewa, habitada pelo povo Parakanã, é considerada uma das áreas mais conflituosas da Amazônia e, desde setembro de 2025, é alvo de uma das maiores operações de desintrusão já realizadas no país.