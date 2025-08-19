Vândalo invade prédio público e espalha fezes em ar-condicionado recém-higienizado em Santa Rosa do Purus

Servidor denuncia ato criminoso; Polícia Militar investiga e autor do crime poderá responder judicialmente

Um ato de vandalismo surpreendeu servidores em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, nesta segunda-feira (18). Um prédio público foi invadido e teve vários aparelhos de ar-condicionado recém-higienizados sujos com fezes humanas.

Segundo relato de um funcionário, a equipe havia passado o domingo inteiro realizando a limpeza dos equipamentos, que seriam instalados no dia seguinte. Ao retornar ao local, o trabalhador encontrou os aparelhos danificados pela ação criminosa.

Indignado, o servidor registrou um vídeo denunciando o caso e chegou a oferecer uma recompensa de R$ 1 mil para quem identificar o responsável.

A Polícia Militar foi acionada e instaurou investigação para identificar o autor do vandalismo, considerado crime contra o patrimônio público. Caso seja localizado, o responsável poderá responder judicialmente e arcar com os prejuízos causados.

