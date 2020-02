Atendendo a solicitação do núcleo de educação de Xapuri, a deputada Vanda Milani(Solidariedade)se comprometeu ,nesta sexta-feira ,28, em buscar recursos junto ao Governo Federal para a construção de uma biblioteca no município. Os investimentos nesta área, segundo a coordenadora Maria Edna, virão complementar o esforço do Estado para diminuir a evasão escolar e melhorar os índices da educação básica . “Sabemos do compromisso que a deputada Vanda Milani tem com Xapuri”, disse a coordenadora

Em termos imediatos, os deputados Antonio Pedro (DEM)e Vanda Milani farão gestão junto ao governador Gladson Cameli para que o espaço onde funcionava o antigo museu da cidade de Xapuri seja reformado e transformado em biblioteca. A parlamentar lembrou ainda os investimentos por ela disponibilizados para o município : R$ 2 milhões que serão executados pelo MAPA na adequação de estradas vicinais que vão atender o ramal Mocambo, mais de R$ 800 mil para a saúde e R$ 510 mil para aquisição de equipamentos agrícolas e abastecimento de água para o Polo do Entroncamento.

Pescadores de Livros

A deputada afirmou ainda que vai estudar um meio de apoio ao projeto “Pescadores de Livos”, uma forma de estimular o mundo da leitura desenvolvida pelo núcleo nas escolas que, em 2018, já premiou vários alunos da escola pública estadual. Para garantir o apoio a Xapuri, Vanda Milani pretende trabalhar em 3 frentes: primeiro junto ao governador Gladson Cameli e secretário de Educação, Mauro Sérgio, para abrir o museu e transformá-lo em uma biblioteca provisória; ao mesmo tempo tentar liberar emendas impositivas ou extras para a construção de um ambiente definitivo e ,finalmente, empreender esforços para ajudar o Pescadores de Livros, ”um projeto lindo”, nas palavras da deputada. “Nós colocamos nosso mandato à disposição da população. A parceria com o governo Gladson Cameli vai melhorar a qualidade de vida das pessoas”, finalizou Vanda Milani.

