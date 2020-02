Podem contar com a certeza de meu apoio-.A afirmação foi feita pela deputada Vanda Milani(Solidariedade) que recebeu esta quarta-feira,12,em seu gabinete em Brasília os representantes da Cobrapol (Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis) que foram solicitar apoio para uma emenda na PEC 133(em tramitação no Congresso Nacional) que garanta a similaridade aos policiais civis com a previdência(aposentadoria e pensão) assegurada aos militares.

Estiveram com a deputada os agentes Itamir Lima(representante do Acre e presidente do Simpol/Norte) ,Jaime Martinelli(MS) e Átila Mendes(ES).Itamir Lima salientou que a reivindicação vai beneficiar 130 mil agentes da Polícia Civil na ativa em todo o Brasil, incluindo agentes, delegados, escrivães, peritos e ainda os integrantes da Polícia Penal(ex-agentes penitenciários).No Acre, atualmente existem cerca de 750 agentes da Polícia Civil na ativa e 250 aguardando posse, além dos integrantes da Polícia Penal.

Apoio

Ex-delegada de polícia ,Vanda Milani confirmou seu apoio à reivindicação de isonomia com os militares e disse que a emenda á PEC 133, “vai proporcionar um nivelamento mais que justo dos policiais civis com os militares, contribuindo decisivamente para a realização de um trabalho que garante uma das atribuições básicas do Poder Público que é a segurança da comunidade”. Itamir Lima lembrou ainda que a isonomia dos policiais civis com os militares “é uma reivindicação presente em toda categoria que agora, com a emenda à PEC 133,tem a chance de trabalhar com maior cobertura em termos previdenciários, garantindo assim maior segurança para si e toda sua família”

