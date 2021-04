A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) destinou R$ 300 mil para aquisição de calcário pelo município de Plácido de Castro, recurso que vai ajudar no plantio de grãos. Projeto piloto doou mudas de feijão e adubo na manhã de hoje (13). A ação aconteceu através da secretaria municipal de agricultura.

“A terra aqui é muito boa, o agricultor tem coragem para trabalhar. Essa relação institucional com o município objetiva dar maior incentivo à produção de grãos e a busca de parcerias para ajudar no escoamento da produção, na transferência de tecnologia e fortalecimento do setor” disse a deputada.

Cerca de 80 famílias estão sendo beneficiadas pelo programa de plantio de feijão com 100% de subsídio. Produtores da região do Triunfo, do km 58 da AC 40 e do setor de Chácaras na Vila Campinas vão receber as sementes e assistência técnica.

“No início do ano estive com o prefeito Camilo Silva e o secretário Adevilson Queiroz na Embrapa onde pactuamos a assinatura de um termo de cooperação técnica para garantir a transferência de tecnologia aos pequenos produtores da região” acrescentou Vanda Milani.

Segundo o secretário Adevilson Queiroz a previsão para a primeira colheita da safra de feijão é de 104.000 kg. Sementes do tipo carioquinha e rosinha foram adquiridas em Mato Grosso.

“O apoio da deputada Vanda é fundamental para o início desse programa. O prefeito Camilo Silva tem dado total apoio para alavancar a produção de grãos no município e a busca dessas parcerias ajuda na construção desse novo momento no setor produtivo” analisou Adevilson.

O prefeito Camilo Silva disse que considera importante a agenda Agro desenvolvida pelo gabinete da deputada Vanda Milani que se propõe a ajudar no maior gargalo da agricultura familiar “que é a ausência de tecnologia como a correção de solo”, disse o prefeito.

A parlamentar lembrou que este ano destinei R$ 14 milhões em emendas impositivas e de bancada para ajudar no agronegócio e a agricultura familiar. “Esse é um setor que cresceu e ajudou a movimentar nossas riquezas e que merece atenção especial para aquecer a economia” concluiu Vanda Milani.

