Grande incentivadora do agronegócio e integrante de família ligada ao meio rural e agroindústria, deputada Vanda Milani(Solidariedade)- juntamente com o governador Gladson Cameli: do vice-governador ,Major Rocha, secretário de Agricultura dr. Edvam Azevedo, demais auxiliares de Governo e parlamentares-participou da abertura oficial ,esta sexta-feira(14), da colheita da soja da safra de 2020 que teve lugar na fazenda Campo Esperança, de propriedade do empresário Jorge Moura e localizada às margens da BR-317,no município da Capixaba. “É uma grande satisfação prestigiar um evento que simboliza o marco de um novo tempo para o Acre, marcado pelo empreendedorismo, desenvolvimento e geração de emprego e renda”, disse a deputada.

O empresário, lembrou a deputada , plantou 1.350 ha de soja e mais de 250 ha de milho demonstrando acreditar no desenvolvimento do meio rural. “Jorge Moura vem de uma família talhada para o trabalho e como ele tantos outros acreanos -agricultores e pecuaristas- que com certeza estão agora à frente para ajudar nosso Governo a abrir o agronegócio para o nosso Estado. Basta olhar para esta fazenda e ver que Jorge Moura só vem reaproveitando o que já estava aberto e este é um exemplo de sustentabilidade para todo nosso Estado”.

A parlamentar salientou ainda que a Secretaria do Meio Ambiente e o Imac estão em franco trabalho. ”Não há uma licença ambiental empacada e a orientação é que todos tenham o mesmo tratamento. Estão sendo realizados mutirões ambientais no Alto Acre e futuramente em Cruzeiro do Sul e demais regiões para resolver as licenças ambientais ao agronegócio em nosso Estado. O ser humano não caminha sozinho e o meio ambiente não caminha sozinho: um tem que respeitar o outro”.

Tudo isto, de acordo com a parlamentar, demonstra a seriedade no trabalho que está sendo feito. Segundo Vanda Milani, a pujança do setor rural acreano “e nossa vocação agrícola num Estado cujo potencial agropecuário só tende a crescer, criando prosperidade econômica num circulo virtuoso que faz gerar e girar riqueza, beneficiando os demais setores como comércio, indústria e serviços”. Para a deputada, o desenvolvimento econômico e progresso social acreano passam necessariamente e tem como um de seus pilares o agronegócio, “cujo o estímulo e incentivo é um dos compromissos do Governo Gladson Cameli”.

Trabalho

Vanda Milani lembrou que , como deputada em Brasília, vem participando deste esforço conjunto em assegurar ao meio rural, através das emendas parlamentares e estímulo ao fomento , os meios necessários e a segurança ao produtor agrícola. Segundo a parlamentar, o trabalho no Congresso Nacional tem como foco garantir recursos para a abertura de ramais, a trafegabilidade das estradas para escoamento da produção e aquisição de insumos e equipamentos agrícolas para todas as culturas (desde a agricultura, pecuária ,agroflorestal ,piscicultura e afins) que vão proporcionar riqueza, renda e sobretudo aumento e diversificação de produção ,”fazendo com que os produtos abasteçam não apenas os mercados de fora mas também cheguem aos consumidores locais a preços muito mais justos e acessíveis à população”