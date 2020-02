A deputada Vanda Milani esteve esta sexta-feira, 7, em Brasiléia para reinauguração do Diretório Municipal do Solidariedade, sob a direção da profª. Marissanta, esposa do ex-prefeito Everaldo Gomes. O evento contou com a presença do presidente do Diretório Estadual do Solidariedade,Israel Milani,e foi prestigiado por diversas lideranças locais, simpatizantes e correligionários que acreditam na renovação que o partido representa e no compromisso da sigla em favor das transformações que o Estado precisa.

O Solidariedade tem dentre seus princípios a cooperação nas relações humanas, valorização no trabalho e o desenvolvimento econômico, humano e social sustentável ancorado no bem comum.O partido pretende, segundo a deputada, levar suas bandeiras a todos os municípios do Estado como agente catalisador de novas lideranças para modernização do meio político como forma de melhor atender os anseios e expectativas do povo acreano.”Queremos fomentar a inclusão, a dignidade, o respeito humano e valorização da vida como instrumentos essenciais de uma nova política”,disse a deputada.

Vanda Milani deu boas vindas aos novos filiados em nome de Emerson Leão, saudando as demais lideranças que deram a honra de,naquele ato,terem se filiado também ao Solidariedade.A deputada reiterou que o partido está de portas abertas para todos que têm compromisso com o Brasil e especialmente com o Acre e suas demandas. “Nosso gabinete em Brasília está à disposição de todos os que queiram se juntar a nossa causa que é a causa do Acre e sua gente”.

Agradecimento

No final do evento, Vanda Milani agradeceu a confiança dos mais de 30 novos filiados e parabenizou a profª Marissanta pelo trabalho realizado em favor da sigla no município. Milani acrescentou que o partido vem articulando parcerias e alianças já com vistas às próximas eleições municipais.

“Nosso partido vem consolidando suas lideranças e vai apresentar candidatura majoritária à prefeitura e para vereadores de Brasiléia nas próximas eleições municipais”, garantiu a parlamentar. A deputada reafirmou seu compromisso e do partido que “unidos certamente somaremos e faremos a diferença ,inovando e dando oportunidade da renovação e consolidação dos anseios da população da cidade de Brasiléia”.

