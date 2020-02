A deputada Vanda Milani(Solidariedade) participou, esta terça-feira(18) na Câmara dos Deputados, da instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Advogada, presidida pela deputada Aline Gurgel((Republicanos/AP).Vanda Milani foi advogada militante , assessora jurídica do Banco do Estado do Acre(Banacre), ex-delegada de polícia, promotora pública e procuradora de justiça(foi inclusive Procuradora Geral de Justiça do Acre). Por sua sólida formação jurídica, a parlamentar foi eleita para Mesa Diretora como vice-presidente da Frente Parlamentar para a região Norte, responsável pela ação do movimento na Amazônia.

De acordo com a deputada, a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher Advogada vai atuar, sobretudo, no fortalecimento da legislação para defesa, incentivo e valorização das advogadas brasileiras. Para a parlamentar, o pleno exercício da advocacia das mulheres precisa de uma atenção especial. “E essa será minha luta e do partido Solidariedade em todo o Brasil”. A Frente, segundo Vanda Milani, vai defender a ampliação das políticas públicas para garantir e consolidar o pleno exercício da profissão das mulheres advogadas.

Diversidade de opiniões.

A orientação, segundo Vanda Milani, é que a Frente Parlamentar seja constituída por representantes de todas as correntes de opinião política existente no Congresso Nacional.De acordo com a deputada, a Frente vai buscar condições nas estruturas judiciárias que atendam as necessidades específicas da mulher advogada e defender suas prerrogativas. “Vamos buscar uma política de concessão de benefícios próprios à mulher advogada (particularmente às mães) e tentar promover o diálogo com as instituições, visando humanizar as estruturas públicas voltadas às advogadas”.

