Vanda Milani defende e vota SIM ao voto impresso e auditável

A deputada Vanda Milani (Solidariedade)reiterou sua posição favorável ao voto impresso, cujo texto encontra-se em análise para posterior discussão e deliberação do Congresso Nacional. ”Sou a favor do voto impresso em nome da segurança e transparência dos resultados das eleições no país, do resultado da vontade popular. Sobretudo para que não pairem dúvidas a cada brasileiro eleitor de que seu voto foi realmente computado ao seu candidato da sua preferência e confiança”.

O método do voto impresso em discussão, lembrou a deputada, consiste em o eleitor escolher seus candidatos e ver, em seguida, a impressão de um comprovante em papel que ficaria atrás de um visor transparente. De acordo com a parlamentar, este ‘voto impresso’ não poderia ser tocado, mas apenas visto pelo cidadão que, só então, apertaria o botão “CONFIRMA” da urna.

Os defensores do voto impresso , como a parlamentar, alegam ainda que se os dados do voto em papel estiverem diferentes do que foi digitado na urna, o eleitor terá a opção de mandar cancelar .O comprovante ,então, seria destruído e um novo processo de votação teria início. Se o voto “impresso” estiver correto, o eleitor aperta o botão “CONFIRMA” e o papel é automaticamente depositado num recipiente lacrado ao lado da urna eletrônica.

Ao defender o voto interno e auditável , Vanda Milani diz que só assim será possível conferir se os dados eletrônicos dentro dos computadores da Justiça Eleitoral batem com o que está nos votos impressos guardados dentro do recipiente lacrado de cada urna. ”É uma forma segura de conferir se os dados eletrônicos dentro dos computadores da Justiça Eleitoral batem com o que está nos votos impressos guardados dentro dos recipientes lacrados ao lado da urna eletrônica”, acrescenta a deputada ….

Importância do Voto

Vanda Milani destacou que a eleição livre, secreta e universal é o alicerce sustentável de toda democracia, instrumento indispensável para a expressão concreta dos anseios de nossa sociedade democrática. ”O voto ao candidato é , essencialmente, uma indicação de confiança e representatividade, e portanto deve contar com todos os cuidados e garantias de lisura que asseguram a vontade legítima e indevassável do eleitor. Por isto, tenho certeza que o voto impresso traz consigo a segurança da licitude do processo eleitoral, com a garantia da auditabilidade se preciso for”, concluiu.