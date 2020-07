Dados do Ministério da Cidadania revelam que em junho 90.815 famílias foram beneficiadas com o Programa Bolsa Família no Acre. O valor médio do benefício ficou em R$ 270,21 por família, totalizando um montante de R$ 24.538.875,00.

Esse quantitativo de famílias acreanas beneficiadas representa aproximadamente 37,16% da população do Estado. Já o número de famílias cadastradas no Cadastro Único é de 137.987. Se multiplicarmos o número de famílias que recebe o Bolsa Família, levando em consideração a média de 4 indivíduos para cada uma delas, teremos aproximadamente 363.260 pessoas vivendo do benefício.

Os dados também revelam que as prefeituras do Acre estão gerindo bem o Programa Bolsa Família. O Índice de Gestão Descentralizada (IGD), criado pelo Ministério para avaliar a gestão dos recursos, coloca o Acre em boa posição, perto do índice máximo, que é 1. O Estado aparece com 0,85 nessa escala de 0 a 1.

