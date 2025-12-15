Valéria Paula prestigia final do Sub-14 e recebe homenagem da FFAC

A acreana Valéria Paula, atacante do Grêmio, prestigiou a final do Campeonato Estadual Feminino Sub-14 nesse sábado, 13, no Tonicão, e recebeu uma homenagem da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

“O futebol feminino vem crescendo muito no Brasil e chega no meu Estado e assisti uma competição com garotas nessa idade me deixa muito feliz. Quando estava nessa idade, atuava no adulto e ter esse trabalho na base é fundamental”, declarou a atleta.

Segue no Grêmio

Valéria Paula foi campeã Gaúcha pelo Grêmio e segue no Imortal na temporada de 2026.

“Foi um primeiro ano com título e temos objetivos de seguir conquistando resultados importantes na próxima temporada”, afirmou a atacante.

Bom exemplo

Para o presidente da FFAC, Adem Araújo, Valéria Paula é um bom exemplo para as meninas acreanas.

“Estamos ampliando as competições de base no feminino e a carreira da Valéria serve para mostrar a possibilidade de sair do Acre e jogar em uma grande equipe”, comentou Adem Araújo.

