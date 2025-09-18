Valéria Paula acerta renovação com Grêmio até o fim de 2026

A atacante acreana Valéria Paula acertou renovação de contrato com o Grêmio nessa quarta, 17, até o fim de 2026. A atleta desembarcou em Porto Alegre em janeiro depois de atuar pelo América Mineiro na última temporada.

“A estrutura do Grêmio é fantástica e seguir no clube era o meu desejo. Estou muito feliz com essa renovação e agora é seguir trabalhando forte”, declarou Valéria Paula.

Restante da temporada

Valéria Paula disputa o Campeonato Gaúcho e a última competição da temporada será a Brasil Ladies Cup. A acreana fez 14 partidas pelas Mosqueteiras e marcou 4 gols.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários