Valéria Paula acerta renovação com Grêmio até o fim de 2026

58 minutos atrás

Foto Caroline Motta/Grêmio FBPA: Valéria Paula vai ser seguir no Imortal na próxima temporada

A atacante acreana Valéria Paula acertou renovação de contrato com o Grêmio nessa quarta, 17, até o fim de 2026. A atleta desembarcou em Porto Alegre em janeiro depois de atuar pelo América Mineiro na última temporada.

“A estrutura do Grêmio é fantástica e seguir no clube era o meu desejo. Estou muito feliz com essa renovação e agora é seguir trabalhando forte”, declarou Valéria Paula.

Restante da temporada

Valéria Paula disputa o Campeonato Gaúcho e a última competição da temporada será a Brasil Ladies Cup. A acreana fez 14 partidas pelas Mosqueteiras e marcou 4 gols.

Assermurb derrota o Andirá e segue na luta por uma vaga nas quartas

45 minutos atrás

18 de setembro de 2025

Foto João Valente: Assermurb conquistou uma vitória importante na disputa pela classificação

A Assermurb derrotou o Andirá por 4 a 1 nesta quarta, 17, no Florestinha, e chegou aos 8 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. A Assermurb ocupa a 6ª colocação depois de sete partidas disputadas.

Santa x Tigre

Santa Cruz e Plácido de Castro fazem mais um confronto da primeira fase do Estadual Sub-17 nesta quinta, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. O confronto marca o reencontro do meia Mussarela, do Plácido de Castro, com a sua ex-equipe.

Brenda acerta com Galvez e é mais um reforço para o Estadual

47 minutos atrás

18 de setembro de 2025

Foto arquivo pessoal: Brenda chega no Galvez como uma grande contratação

A meia Brenda, ex-Operário do Mato Grosso, é mais um reforço do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual Feminino. O acordo foi fechado nesta quarta, 17, e a atleta chega para ser titular nas Imperatrizes.

“Vamos montar um time para tentar a conquista do bicampeonato. A competição vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos e estamos tentando fechar um elenco forte”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Mais atletas

Igor Oliveira ainda tenta as contratações de uma lateral esquerda, uma meia e uma atacante de área.

“Temos negociações encaminhadas e até o início da próxima semana devemos fechar. Quero um grupo com 23 atletas”, afirmou o dirigente.

Segue com a preparação

Ainda sem o elenco completo, o técnico Maurício Carneiro vem comandando os treinamentos no Sesc. A meta é ter todas as atletas em Rio Branco no fim da próxima semana.

Fórum Estadual de Formação Esportiva tem excelente participação

52 minutos atrás

18 de setembro de 2025

Fotos Ingrid Kelly/Secom Acre: Governador Gladson Cameli com os palestrantes na abertura do Fórum

O Fórum Estadual de Formação Esportiva promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) no auditório da Uninorte nesta quarta, 17, teve uma excelente participação e foi um sucesso.

“O Fórum pode ser um divisor para o esporte acreano. Precisamos investir em formação, qualificação e esse é um primeiro passo muito importante”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.

Governador presente

O governador Gladson Cameli esteve presente na abertura da programação do Fórum e mais uma vez ficou provada a agenda positiva do esporte.

Palestras relevantes

Lars Grael, Magic Paula, André Heller, Emerson Appel foram os palestrantes do Fórum. Lições de vida, belas histórias e incentivo para vencer no mundo dos esportes foram alguns dos vários temas explorados durante as palestras.

