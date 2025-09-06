Acre
Vale do Juruá fica sem internet por quase 12 horas após queimada atingir fibras óticas
Comércio registra prejuízos e população enfrenta dificuldades em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves
Os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, ficaram sem acesso à internet da madrugada até as 11h deste sábado (6). A pane, provocada por uma queimada que danificou fibras óticas da Oi e da Unonet na BR-364, entre os rios Campinas e Liberdade, afetou não apenas a comunicação entre moradores, mas também serviços bancários e transações comerciais.
Segundo a vice-presidente da Associação Comercial, Núcia Melo, o impacto para o comércio é significativo. “Isso significa vendas perdidas, negócios parados, clientes insatisfeitos. As pessoas tentam pagar no cartão e não conseguem, vão ao banco e não conseguem sacar. Hoje, todo mundo depende da internet”, destacou.
Ela também cobrou alternativas de conexão para evitar novas paralisações e relatou problemas adicionais no fornecimento de energia elétrica em Cruzeiro do Sul. “Ontem mesmo o centro da cidade ficou três horas sem energia. A situação está bem complicada na nossa região”, concluiu.
Comentários
Acre
Campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro promove ação de impacto no Dia da Amazônia em Rio Branco
Jovens percorreram pontos estratégicos da cidade usando máscaras de gás, em um forte alerta simbólico: se a poluição do ar provocada pelas queimadas continuar, em breve toda a população poderá precisar de máscaras com filtros potentes para se proteger contra gases perigosos e partículas tóxicas que desencadeiam doenças graves. Essa campanha foi lançada em julho, com o objetivo de informar e mobilizar a sociedade para proteger a saúde contra os efeitos da fumaça das queimadas, a escassez de água potável na estação seca e os riscos de enchentes e deslizamentos. A primeira ação realizada em Rio Branco, no Dia da Amazônia marca o início das demais, a serem desencadeadas durante esse mês de setembro.
Estudos mostram que a inalação contínua da fumaça equivale a fumar dezenas de cigarros por dia, podendo causar câncer de pulmão e bexiga, bronquite crônica, enfisema, asma agravada, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, trombose e AVCs.
Além de chamar a atenção da população, a iniciativa buscou estimular o debate público sobre a urgência de deter o desmatamento e os incêndios florestais, principais causas da poluição do ar, da redução da água disponível e do agravamento dos extremos climáticos. Nesse sentido, a ação foi realiada em pontos estratégicos como Terminal Urbano, locais centrais de grande movimento, Palácio Rio Branco, Upa´s e Lago do Amor.
A Campanha também defende a adoção de ações concretas pelas autoridades públicas para reduzir o desmatamento, combater queimadas ilegais e garantir o acesso à água limpa para comunidades vulneráveis.
“Respirar ar puro é um direito humano fundamental. As máscaras de gás que veremos nesta ação não devem se tornar parte da nossa rotina. Precisamos agir agora para proteger a saúde das pessoas e o futuro da Amazônia”, afirma Carlos Vicente, coordenador nacional da IRI Brasil.
Com essa intervenção urbana no Dia da Amazônia, a Campanha convidou a sociedade a refletir sobre os riscos da degradação ambiental e do desmatamento e a acessar o site da IRI Brasil para conhecer e ter acesso aos materiais informativos da Campanha (www.iribrasil.org)
Comentários
Acre
Polícia Militar do Acre detém trio suspeito de roubo armado em Rio Branco
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma ação conjunta entre suas unidades operacionais 1º Batalhão, Grupo Tático do 2º Batalhão e Grupo de Rondas Tático Móveis (Rotam), realizou a prisão de um indivíduo e a apreensão de dois menores de idade, suspeitos de cometerem um roubo armado. O fato aconteceu no bairro Praia do Amapá, em Rio Branco, na madrugada deste sábado, 6 de setembro.
A vítima relatou que foi abordada enquanto realizava uma corrida de aplicativo. O trio armado, anunciou o assalto e subtraiu sua arma de fogo, celular, dinheiro via PIX e outros pertences pessoais. Durante o roubo, eles ainda ameaçaram a vítima e realizaram transferências bancárias no valor de R$ 262,00. Após o registro da ocorrência, as guarnições iniciaram buscas na região.
Durante o patrulhamento, os três suspeitos, entre eles dois adolescentes de 17 anos e um homem de 19 anos, foram localizados e tentaram fugir em direção a um terreno baldio, transpondo cercas e muros, mas acabaram detidos. Durante a tentativa de fuga, foi possível ouvir um disparo de arma de fogo, cuja cápsula deflagrada foi encontrada posteriormente.
Com eles, foram recuperados os objetos roubados, incluindo a arma de fogo da vítima, celulares, uma mochila e outros itens. Além disso, foram apreendidas as armas utilizadas no crime: uma garrucha artesanal calibre 28 e um simulacro.
Os detidos, que afirmaram pertencer a uma organização criminosa, foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.
Comentários
Acre
Gladson e Sula realizam obra que Xapuri esperava há 30 anos
Neste sábado, 6, às 10h, o governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, entregam à população de Xapuri a Estrada da Variante (AC-380). A obra, esperada há mais de 30 anos, contou com R$ 48 milhões em investimentos, entre emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado.
O governador Gladson Cameli destacou o impacto da estrada para moradores e produtores:
“Essa estrada vai facilitar a vida de quem mora e trabalha em Xapuri. O produtor rural poderá levar sua produção com mais rapidez, e o turismo na região terá acesso mais fácil à cidade. Estamos cumprindo uma promessa feita à população”, afirmou.
A Estrada da Variante, também chamada Estrada das Laranjeiras, tem 17,5 quilômetros asfaltados, com sinalização e paisagismo. A via liga a BR-317 diretamente à área urbana, permitindo deslocamento mais rápido para moradores e melhor escoamento da produção local.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, celebrou a entrega da obra:
“Essa estrada é um sonho antigo dos produtores da região. Entregar a Variante é dar mais segurança e facilidade para quem passa por aqui todos os dias. Trabalhar ao lado do governador Gladson Cameli para concluir essa obra foi, acima de tudo, um compromisso com o povo de Xapuri”, disse Sula
A obra é uma das prioridades da gestão do governador Gladson Cameli, que aposta em projetos estruturantes para impulsionar o desenvolvimento regional.
Fonte: Agência de Notícias do Acre
Você precisa fazer login para comentar.