Valdemar Neto define nomes da situação para sucessão no Rio Branco

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, definiu os nomes de Wellington Barbosa (Bira) e Ezequias de Oliveira para compor a chapa da situação na eleição do clube. O edital ainda não foi lançado, mas o pleito deve ser realizado no mês de novembro.

“O Bira e o Ezequias são os nomes para assumir o comando do Rio Branco na minha avaliação. Ainda faremos uma reunião e a ideia é definir quem será o cabeça da chapa”, declarou Valdemar Neto.

Oposição se movimenta

O defensor público, Gerson Boaventura, trabalha nos bastidores no Estrelão e surge como um possível candidato de oposição. O presidente do conselho deliberativo do Rio Branco, Getúlio Júnior, e o conselheiro José Macedo seriam dois apoiadores da oposição.

Sem calendário

O futuro presidente do Rio Branco, no biênio 26/27, assumirá o clube sem calendário com competições nacionais. O caminho do próximo mandatário do Estrelão será desafiador.

