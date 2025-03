Valdemar Neto anuncia renovação de Erick e a contratação de Afonso Alves

Resumão

Vasco faz mais que a obrigação de espantar a zebra na Copa do Brasil: o time de Fábio Carille venceu jogando bem e ainda se poupando na etapa final de olho na semifinal do Carioca. Na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, Coutinho colocou o jogo no bolso. O camisa 11 fez dois gols, com direito a um golaço, Rayan também deixou o dele, e o Gigante da Colina construiu o placar de 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

Agenda

O Vasco avança para a terceira fase da Copa do Brasil e aguarda a definição do seu adversário – que será decidido em sorteio. Antes, o time enfrenta o Flamengo neste sábado, às 17h45 (de Brasília) no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca (perdeu por 1 a 0 na ida). No mesmo dia, só que às 18h, o Nova Iguaçu enfrenta o Madureira no Laranjão, pela segunda partida da semifinal da Taça Rio (a primeira foi 0 a 0).

Chapada do Coutinho

O golaço de Coutinho lembrou muito o que ele marcou na Copa do Mundo de 2018, no empate em 1 a 1 do Brasil com a Suíça (veja a comparação no vídeo). Na saída de campo, perguntado qual foi o mai bonito, deixou a estética de lado e disse que o de 2018 sempre será um dos mais especiais da carreira. Além disso, o camisa 11 voltou a marcar dois gols num mesmo jogo depois de um ano e meio. A última vez tinha sido pelo Al-Duhail contra o Al-Nassr em novembro de 2023.

Dinheiro no bolso

A classificação valeu ao Vasco mais R$ 2,3 milhões de premiação. Ao todo, o Gigante da Colina soma R$ 5,7 milhões até aqui na Copa do Brasil.

Os 90 minutos

O Vasco resolveu a parada ainda no primeiro tempo! Aos nove minutos, o estreante Nuno Moreira deixou Rayan na cara do gol, e ele fez 1 a 0. Aos 17, Vegetti sofreu pênalti de Sidney, e Coutinho cobrou com categoria para fazer o segundo. E aos 38, Sidney cortou mal o cruzamento, e Coutinho fez a sua pintura. Paulo Henrique ainda perdeu duas boas chances, uma aos 34 e outra aos 48, em ambas mandou para fora. Na volta para o segundo tempo, o time passou a cadenciar mais e administrou o placar. Mas ainda poderia ter feito o quarto gol: Vegetti teve duas chances de cabeça aos seis e aos 21; Loide parou no goleiro aos 23, e Payet tirou tinta da trave em cabeçada aos 32. O Nova Iguaçu, que foi presa fácil, só teve uma oportunidade em toda a partida, com Philippe Costa aos nove minutos, mas ele finalizou mal, no meio do gol.

