Vai ter Joelma sim! Cantora é confirmada no Circuito Country 2026 em Epitaciolândia
Show será custeado com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão destinada pela deputada Antônia Lúcia, segundo a Secretaria de Planejamento
A cantora Joelma, ícone da música paraense e ex-vocalista da Banda Calypso, foi confirmada como uma das atrações principais da 13ª edição do Circuito Country de Epitaciolândia, prevista para acontecer em maio de 2026.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11) pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Epitaciolândia, por meio das redes sociais, e confirmado pela própria artista em vídeo publicado no Instagram da pasta. A novidade rapidamente movimentou os fãs e ganhou repercussão nas redes.
Diante dos comentários sobre os custos da contratação, a secretária de Planejamento, Marinete Mesquita, esclareceu que o cachê da cantora não será pago com recursos do município, mas sim com uma emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão, destinada pela deputada federal Antônia Lúcia.
Mesquita ressaltou ainda que o evento segue todos os trâmites legais e está dentro do orçamento aprovado, reforçando que a iniciativa visa fortalecer o calendário cultural e turístico de Epitaciolândia.
O Circuito Country é considerado um dos maiores eventos do município e deve atrair um grande público em 2026, impulsionando a economia local e valorizando a cultura regional.
Vídeo: Câmara de Rio Branco adia votação da LDO 2026 após ajustes e articulação com o Executivo
Presidente do Legislativo e secretário de Articulação confirmam negociações finais e readequação de emendas para alinhar planejamento da gestão
A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 na Câmara Municipal de Rio Branco foi adiada para esta quarta-feira (12), após ajustes no texto e tratativas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, vereador Joabe Lira (PP), em entrevista nesta terça-feira (11).
“Estamos aguardando as análises nas comissões. Os vetos serão votados até amanhã para que possamos concluir esta etapa”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, a Prefeitura ficou responsável por reenviar o texto com as correções ainda nesta tarde, para que a matéria seja votada na sessão da manhã seguinte.
Joabe destacou que o processo se encontra em fase final de alinhamento junto à base governista. “Houve ajustes na redação para que o texto pudesse ser apreciado em plenário. Isso foi combinado com os vereadores, e assim que as correções forem concluídas, daremos início à votação”, completou.
Apesar de a análise dos vetos ter iniciado nesta terça, o presidente confirmou que a votação definitiva não ocorrerá nesta semana, justamente em função das alterações no texto encaminhado pelo Executivo.
Diálogo e adequações técnicas
Também nesta terça-feira, o secretário interino da Pasta Especial Municipal de Articulação Institucional, Rennan Biths, esteve na Câmara para tratar dos vetos apresentados à LDO e detalhar o processo de readequação de emendas parlamentares.
Segundo ele, a discussão envolve o alinhamento dos principais instrumentos de planejamento da gestão — o Plano Plurianual (PPA), a LDO e a Lei Orçamentária Anual (LOA). “Estamos no primeiro ano de gestão, um período com algumas especificidades. É necessário distribuir as sugestões dos vereadores dentro dos instrumentos adequados”, explicou.
O secretário esclareceu que parte das propostas vetadas serão reaproveitadas em outras peças orçamentárias, conforme sua natureza. “Se uma sugestão foi apresentada na LDO, mas se enquadra melhor no PPA, ela é vetada na LDO e realocada via emenda no PPA. É um procedimento administrativo normal”, disse.
Biths reforçou que a construção do planejamento tem sido feita de forma conjunta entre os dois poderes. “O objetivo é encerrar o ano com todos os instrumentos alinhados, dando segurança para os próximos quatro anos de gestão. O diálogo tem sido a base desse processo”, concluiu.
A expectativa é de que, com o envio das correções pelo Executivo, a Câmara avance na apreciação dos vetos e encaminhe a votação final da LDO na sessão desta quarta.
Site de notícias do governo do Acre volta a se destacar no Prêmio Ampla e conquista o 2º lugar em Fotojornalismo
A Agência de Notícias do Acre conquistou o segundo lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo, na categoria Fotojornalismo, com um trabalho assinado pelo fotojornalista Pedro Devani. A imagem premiada ilustra a reportagem “Do murumuru ao mundo: mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”, escrita pela repórter Tácita Muniz. O conteúdo integra uma série especial produzida pela equipe da Agência, que evidencia o crescimento da bioeconomia no estado e os avanços alcançados com o incentivo e apoio do governo do Acre. Os nomes dos vencedores foram divulgados nesta segunda-feira, 10.
A equipe acompanhou, durante um dia, um grupo de mulheres, em Cruzeiro do Sul, que se destaca na coleta de coquinhos caídos das palmeiras, sementes de um ouro vegetal que alimenta sonhos e sustenta famílias: o murumuru. Dessa riqueza natural, elas garantem renda digna e resistência para centenas de lares.
Em passos firmes e apressados, cruzam trilhas conhecidas da floresta com a precisão de quem sabe o destino e o sentido da colheita. Na cabeça, lenços ou chapéus protegem do sol enquanto os olhos atentos vasculham em busca do caroço de que se extrai o óleo que chegou às prateleiras das maiores indústrias de cosméticos do país, levando o nome do Acre para muito além de suas fronteiras.
A série de reportagens, realizada no Vale do Juruá, tinha a proposta de mostrar diferentes modelos da bioeconomia do Acre que vêm crescendo e ganhando destaque nacional e internacional.
Para Pedro Devani, com mais de três décadas de atuação na profissão, o reconhecimento no Prêmio Ampla representa a consagração de uma missão que abraçou desde o início da carreira: retratar a Amazônia em toda sua complexidade, revelando seus múltiplos ângulos e nuances, e dando voz a quem vive e sustenta a floresta.
“São muitas reportagens em que conseguimos dar visibilidade e protagonismo às pessoas da região. Acredito que a fotografia é uma escrita feita com luz e sensibilidade, ela completa o trabalho jornalístico com a missão de tocar quem vê. E a imagem premiada retrata justamente mulheres que representam a essência de viver na Amazônia, enfrentando desafios, com orgulho e propósito, mantendo a floresta viva e tirando dela o sustento”, destaca Devani.
Pelo segundo ano consecutivo, a Agência de Notícias do Acre figura entre os destaques do Prêmio Ampla de Jornalismo. Em 2024, o portal conquistou o terceiro lugar na categoria Digital com a reportagem “Entrega de tablets em escolas indígenas fortalece educação e preserva cultura: ‘Internet veio para somar’”.
O conteúdo foi produzido pela jornalista Tácita Muniz, com vídeo de Pedro Devani e fotos de Marcos Vicentti, falecido no ano passado, e evidenciou o impacto da tecnologia na valorização da cultura indígena e no fortalecimento da educação nas comunidades.
A secretária de Comunicação do Acre, Nayara Lessa, destacou o simbolismo da imagem premiada e o papel da reportagem na valorização das mulheres amazônicas. “Essa matéria revela a força e a resistência das mulheres que vivem na Amazônia. A foto vencedora retrata o cotidiano dessas mulheres, seja coletando coquinhos, lavando roupas ou colhendo açaí, atividades que expressam a essência de quem vive e sustenta a floresta”, afirmou.
A gestora frisou também que Devani tem uma trajetória marcada pela sensibilidade e pelo compromisso em mostrar a Amazônia em sua diversidade. “É uma grande alegria para o governo do Estado, por meio da Secretaria de Comunicação e da Agência de Notícias, poder publicar um material tão rico. E, agora, colher os frutos desse esforço com uma premiação tão relevante é motivo de orgulho para todos nós”, avaliou.
Sobre o Prêmio
O Prêmio Ampla de Jornalismo é uma iniciativa da Rede Ampla de Comunicação Pública da Amazônia Legal, que reconhece produções jornalísticas voltadas à valorização da região. A premiação destaca conteúdos que abordam temas como meio ambiente, bioeconomia, cultura, direitos humanos e o protagonismo de comunidades tradicionais.
Voltado para profissionais da comunicação pública, comunitária e popular, o prêmio contempla diversas categorias, como Fotojornalismo, Jornalismo Digital, Rádio, TV e Impresso, e busca fortalecer narrativas locais, promovendo o olhar sensível e comprometido de quem vive e comunica a Amazônia.
A iniciativa também integra formações, oficinas e produção colaborativa de conteúdos, com apoio de instituições como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outras organizações que atuam na defesa da cidadania e da comunicação regional.
Detento monitorado por tornozeleira é executado a tiros no Belo Jardim II, em Rio Branco
Crime ocorreu no Segundo Distrito; vítima foi atingida por ao menos sete disparos e polícia apura relação com conflito entre facções
O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Pedro Alves da Silva Neto, de 27 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), na Rua Soscibene, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, Pedro deixava uma residência quando foi surpreendido por criminosos armados. Eles efetuaram cerca de 15 disparos, dos quais pelo menos sete atingiram a vítima nas costas, braço esquerdo, ombro e pernas. Após o ataque, os suspeitos fugiram e não foram identificados.
Ao ouvir os tiros, um pastor que estava nas imediações foi até o local e encontrou a vítima ferida. Pedro ainda chegou a ser levado à frente de uma casa próxima, onde caiu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a equipe apenas confirmou a morte dele no local.
Policiais do 2º Batalhão isolaram a área para o trabalho da perícia, e diligências foram realizadas na região, porém sem prisões até o momento.
A namorada de Pedro relatou às autoridades que ele havia cumprido dois anos de prisão por roubo de motocicleta e estava em liberdade condicional há sete meses.
A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha ligação com a disputa entre organizações criminosas no estado.
O caso foi atendido inicialmente pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que assumirá as investigações.
