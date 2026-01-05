Vacinação contra o HPV tem prazo ampliado para jovens de Rio Branco

A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) segue como uma ferramenta central na prevenção de diversos tipos de câncer e continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rio Branco. A imunização é gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e recomendada preferencialmente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única.

Em atualização da estratégia nacional, o Ministério da Saúde ampliou até 2026 o prazo da campanha de resgate vacinal voltada para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina na idade recomendada. A medida busca alcançar adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente e reforçar a prevenção antes do início ou da intensificação da vida sexual

A imunização nessa faixa etária é considerada mais eficaz quando realizada antes da exposição ao vírus, já que proporciona melhor resposta imunológica. O HPV está associado a diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de outras doenças relacionadas à infecção persistente pelo vírus.

Além do público prioritário e da campanha de resgate, o esquema vacinal segue diferenciado para grupos específicos. Pessoas imunocomprometidas, como aquelas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, devem receber três doses da vacina. A mesma recomendação se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Em Rio Branco, os dados indicam avanço na cobertura vacinal contra o HPV. Em 2024, o município registrava 27,37% de cobertura. Em 2025, esse percentual subiu para 41,71%, refletindo a ampliação do acesso à vacinação, o trabalho das equipes de saúde e as ações de orientação junto à população.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o crescimento demonstra o fortalecimento das ações de prevenção no município.

“Esse crescimento na cobertura vacinal contra o HPV é um resultado muito positivo e mostra que estamos avançando na prevenção de doenças que podem ser evitadas com a vacina. Nosso trabalho é garantir acesso, informação e conscientização. Seguimos reforçando o chamado para que pais, responsáveis e jovens procurem as unidades de saúde e mantenham a vacinação em dia”, afirmou.

Pais, responsáveis e jovens devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a caderneta de vacinação atualizada, garantindo a proteção contra o HPV e outras doenças.

