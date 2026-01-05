Conecte-se conosco

Acre

Vacinação contra o HPV tem prazo ampliado para jovens de Rio Branco

Publicado

17 minutos atrás

em

A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) segue como uma ferramenta central na prevenção de diversos tipos de câncer e continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rio Branco. A imunização é gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e recomendada preferencialmente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única.

Em atualização da estratégia nacional, o Ministério da Saúde ampliou até 2026 o prazo da campanha de resgate vacinal voltada para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina na idade recomendada. A medida busca alcançar adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente e reforçar a prevenção antes do início ou da intensificação da vida sexual

A imunização nessa faixa etária é considerada mais eficaz quando realizada antes da exposição ao vírus, já que proporciona melhor resposta imunológica. O HPV está associado a diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de outras doenças relacionadas à infecção persistente pelo vírus.

Além do público prioritário e da campanha de resgate, o esquema vacinal segue diferenciado para grupos específicos. Pessoas imunocomprometidas, como aquelas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, devem receber três doses da vacina. A mesma recomendação se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Em Rio Branco, os dados indicam avanço na cobertura vacinal contra o HPV. Em 2024, o município registrava 27,37% de cobertura. Em 2025, esse percentual subiu para 41,71%, refletindo a ampliação do acesso à vacinação, o trabalho das equipes de saúde e as ações de orientação junto à população.

Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o crescimento demonstra o fortalecimento das ações de prevenção no município.

“Esse crescimento na cobertura vacinal contra o HPV é um resultado muito positivo e mostra que estamos avançando na prevenção de doenças que podem ser evitadas com a vacina. Nosso trabalho é garantir acesso, informação e conscientização. Seguimos reforçando o chamado para que pais, responsáveis e jovens procurem as unidades de saúde e mantenham a vacinação em dia”, afirmou.

Pais, responsáveis e jovens devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a caderneta de vacinação atualizada, garantindo a proteção contra o HPV e outras doenças.

Acre

Nova diretoria da APAE Rio Branco toma posse e reafirma compromisso com inclusão e fortalecimento institucional: “Avançar no que ainda precisa ser construído”

Publicado

5 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco realizou, na tarde desta segunda-feira, 5, a cerimônia oficial de posse da nova diretoria para o mandato 2026–2028. O evento marcou a ascensão de Lázaro Barbosa à presidência da instituição, após a vitória da chapa “APAE para Todos” na eleição realizada em 4 de dezembro de 2025 — a primeira disputa eleitoral da história da entidade.

Lázaro assume o comando da APAE, sucedendo Maria do Carmo Pismel, a Carminha. A nova gestão tem como vice-presidente Bady Barroso e iniciou oficialmente suas atividades em 1º de janeiro de 2026, com mandato até o final de 2028.

A solenidade reuniu autoridades políticas e representantes da sociedade civil, entre eles os vereadores Samir Bestene e Joabe Lira, o presidente da Saneacre, José Bestene, a presidente da Federação Estadual das APAEs, Cecília Maria, além de membros de igrejas, funcionários da entidade, pais, alunos, responsáveis e voluntários da instituição.

Em seu discurso de posse, Lázaro Barbosa destacou o peso da responsabilidade assumida e o compromisso público firmado com a sociedade de Rio Branco. “Estou aqui diante da sociedade de Rio Branco assumindo um compromisso. É com imensa honra e um profundo sentimento de responsabilidade que hoje assumo este cargo na APAE de Rio Branco”, afirmou.

O novo presidente fez questão de agradecer à família, aos associados e à gestão anterior, ressaltando o apoio recebido ao longo do processo eleitoral. “Agradeço à dona Carminha e a todos os diretores da gestão anterior que apoiaram o meu nome. A vitória veio com 57% dos votos válidos e trouxe um desafio igualmente grande: dar continuidade ao que já foi feito e avançar no que ainda precisa ser construído”, pontuou.

Lázaro reforçou que a APAE vai além da sigla institucional. “Aqui não cuidamos apenas de pessoas, cuidamos de vidas, de sonhos e do futuro de uma sociedade mais justa e inclusiva. Inclusão não é favor, inclusão é direito”, declarou, sendo um dos momentos mais aplaudidos da cerimônia.

Ele também compartilhou sua ligação pessoal com a entidade, marcada pela história do irmão Ed Carlos, pessoa com síndrome de Down, que encontrou na APAE suporte fundamental para o desenvolvimento e a convivência social. “Foi aqui que encontrei um ambiente preparado para a educação especial que meu irmão precisava. Isso transformou a vida dele e a nossa família”, relatou.

Ao projetar os próximos anos de gestão, Barbosa afirmou que a meta é deixar a instituição fortalecida em todos os aspectos. “Quero encerrar este mandato com a APAE reestruturada física e administrativamente, atendendo com qualidade os usuários e reconhecida pela sociedade como uma entidade que vale a pena investir”, disse.

Encerrando o discurso, o presidente reforçou o caráter voluntário de sua atuação e convocou a sociedade a caminhar junto com a instituição. “Investir na APAE é investir em dignidade, cidadania e humanidade. Enquanto houver amor, respeito e compromisso, a APAE continuará transformando limites em possibilidades”, concluiu.

Com quase 45 anos de atuação, a APAE de Rio Branco segue como referência nas áreas de assistência social, educação especial, saúde, esporte, cultura e inclusão.

Acre

Rio Acre estabiliza em Rio Branco após elevação registrada durante a manhã

Publicado

50 minutos atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Boletim da Defesa Civil aponta que nível do rio permanece abaixo das cotas de alerta e transbordo

O nível do rio Acre apresentou estabilidade na tarde desta segunda-feira (5) em Rio Branco, após registrar elevação ao longo da manhã, conforme boletim atualizado pela Defesa Civil Municipal.

De acordo com as medições oficiais, o rio iniciou o dia em 10,76 metros às 5h47, ainda em queda. Na atualização das 9h, o nível subiu para 10,79 metros e continuou avançando até atingir 10,83 metros ao meio-dia. Já na aferição mais recente, realizada às 15h, o rio manteve a mesma marca, indicando estabilidade no período da tarde.

Apesar da oscilação registrada nas primeiras horas do dia, o rio Acre segue bem abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que é de 14 metros. A Defesa Civil segue monitorando a situação de forma contínua.

Acre

Servidores da Saúde serão investigados por desvio milionário de medicamentos no Acre; pena pode superar a de tráfico

Publicado

4 horas atrás

em

5 de janeiro de 2026

Por

Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão

Delegado Brito também destacou que há indícios de participação de servidores públicos da Saúde no esquema, já que os produtos foram desviados de unidades de saúde. Foto: captada 

A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.

O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.

A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.

Auditor relata falta de controle de temperatura e responsável técnico; operação apreendeu remédios de alto custo, como fentanil e para câncer, em investigação de dois anos. Foto: captada 

A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.

“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.

Vigilância Sanitária com apoio da PC constata que medicamentos desviados do SUS no Acre estão inutilizados por armazenamento inadequado. Foto: captada 

