Vacinação contra Covid-19 desacelera no Acre com menos 22% na aplicação de doses

A campanha de vacinação contra Covid-19 desacelerou no Acre em julho, quando foram aplicadas 128.827 doses contra 165.233 no mês de junho. Assim, em julho o Acre aplicou cerca de 22% a menos de doses que no mês anterior.

Apesar dessa constatação, feita com base nos dados da Secretaria de Estado da Saúde, o Acre utilizou 500.979 doses até este domingo (31). Cerca de 130 mil acreanos já estão completamente imunizados contra a Covid-19.

Para que as vacinas atinjam a efetividade esperada, é necessário tomar as duas doses. O Ministério da Saúde reforçou a campanha para incentivar as pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal a procurarem uma unidade de saúde para a segunda dose.

A meta do governador Gladson Cameli é vacinar todos os acreanos acima de 18 anos com pelo menos uma dose até setembro.