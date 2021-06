Vacina contra a Covid-19: Lote com 19,2 mil doses da AstraZeneca chega ao Acre

A Superintendência do Ministério da Saúde no Acre informou que todo lote vai ser armazenado para aplicação da segunda doses nos municípios.

As cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no interior, fizeram mutirões para acelerar a imunização da população. Na capital acreana, uma ação montada em frente ao Palácio Rio Branco imunizou quase 5 mil pessoas entre a quinta-feira (17) e início da manhã de sábado (19).

Também na capital do Acre, o mutirão no Ginásio do Sesi, no Conjunto Manoel Julião, vacinou 8,3 mil pessoas entre sábado e este domingo (20). Os dados foram repassados pelo secretário municipal de Saúde, Franck Lima, nesta segunda-feira (21), em entrevista à Rede Amazônica.

Nesta segunda, a Secretaria de Saúde de Rio Branco segue atendendo as pessoas acima dos 38 anos nas Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps). São, ao todo, 12 pontos de imunização contra a Covid-19.

Segunda dose:

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer

O ministério recomenda que a vacina seja administrada em um intervalo de 12 semanas (três meses). Em nota técnica, a pasta informa que o intervalo maior foi recomendado com base em estudos feitos no Reino Unido – o país optou por aumentar o espaçamento no início da campanha de vacinação, por causa da escassez de doses.

Já a bula do fabricante diz que o imunizante deve ser aplicado em um “intervalo maior ou igual a 21 dias entre a primeira e a segunda dose”.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 341.300 doses de vacinas e foram aplicadas 261.256 até essa domingo (20), data da última atualização, sendo 194.907 da primeira dose e 66.349 da segunda. Rio Branco aplicou 128.730 doses e Cruzeiro do Sul 30.015.