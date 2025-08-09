V Semana Evangélica de Epitaciolândia emociona fiéis e movimenta a cidade

Com muita fé, louvor e devoção, teve início nesta quinta-feira, 7, a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.

O evento é promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). A primeira noite contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia, apresentações de bandas locais e a pregação do Pastor Eliezer.

Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pr. Mário Gilson, além de pastores de várias igrejas evangélicas da região.

Programação:

08/08 – Sexta-feira

•⁠ ⁠20h – Show Nacional com Isadora Pompeu

09/08 – Sábado

•⁠ ⁠20h – Ministração do Pastor Antônio Cirilo

•⁠ ⁠23h – Encerramento

A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis, visitantes e turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a vida espiritual do município.

E nesta sexta-feira, o público se prepara para o momento mais aguardado: a apresentação da cantora de renome nacional Isadora Pompeu, que promete uma noite de adoração e emoção.

