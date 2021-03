As UTIs do Pronto-Socorro de Rio Branco e do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) voltaram a entrar em colapso nesta terça-feira (23), segundo o boletim de assistência à saúde do governo do Acre.

Na segunda, cinco leitos estavam livres após nove dias seguidos de lotação máxima. PS e Into possuem, juntos, 80 leitos. Em Cruzeiro do Sul, o Hospital Regional do Juruá, ainda possui sete leitos vagos, com taxa de ocupação de 73%.

Vinte pacientes estão na fila de espera para UTI no Acre.

