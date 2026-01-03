Cotidiano
Uso de suplementos dispara e acende alerta sobre riscos sem acompanhamento nutricional
Docente da Afya Cruzeiro do Sul aponta que a busca por resultados rápidos e compras online impulsiona consumo inadequado, aumentando riscos para saúde
O uso de suplementos alimentares no Brasil tem atingido níveis recordes. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD) indicam que o consumo de algum tipo de suplemento está presente em 59% dos lares e que, em 2023, houve um aumento de 8,1% no consumo geral em relação ao ano anterior.
O que começa como busca por saúde e bem-estar, pode se transformar em risco real quando não há orientação profissional. O alerta é do nutricionista e professor da Afya Cruzeiro do Sul, Micael Dias, que observa no consultório um número crescente de pessoas usando substâncias sem diagnóstico ou real necessidade.
Segundo o especialista, a combinação entre pressão estética e acesso fácil tem levado a uma percepção equivocada de segurança. “Hoje, em cinco minutos, qualquer pessoa compra algo que vai colocar para dentro do corpo sem nem saber se precisa. As redes sociais vendem a ideia de ‘resultado rápido’ e isso tem um impacto enorme, principalmente nos mais jovens”, afirma Dias.
Janeiro é o mês do excesso e do impulso
O início do ano representa um período crítico. Com resoluções, metas estéticas e início de treinos, cresce a busca por suplementos sem avaliação profissional. “É justamente quando a motivação está alta que muita gente pula etapas. Vejo pacientes chegarem com sacolas de produtos comprados no impulso, achando que suplemento é a chave do resultado”, relata o professor da Afya Cruzeiro do Sul.
Engana-se quem acredita que suplementos são inofensivos. Sem orientação, o uso pode desencadear efeitos adversos, interferir em medicamentos e sobrecarregar órgãos. “O maior risco é achar que não tem risco. Pode afetar sono, pressão, fígado, rim e até piorar a saúde em vez de ajudar”, explica.
Os sinais de alerta incluem enjoo, alterações gastrointestinais, dor abdominal, palpitação, irritabilidade e mudanças na urina, sintomas que exigem avaliação profissional.
De acordo com Dias, adolescentes e praticantes de esporte recreativo estão entre os grupos que mais sofrem influência de padrões estéticos e estratégias usadas por atletas profissionais. “Cada organismo reage de um jeito. A comparação é o caminho mais rápido para um uso inadequado e perigoso”, observa.
Produtos naturais, fitoterápicos e suplementos de venda livre também exigem cautela. “A gente precisa tirar essa ideia de que algo é seguro só porque veio de uma planta. Tem muita fórmula duvidosa circulando, principalmente online”, adverte.
A compra pela internet, segundo o especialista, amplia riscos de adulteração, falsificação, prazo vencido e armazenamento inadequado, além de dificultar a rastreabilidade.
Quando o suplemento realmente vale a pena
Para o docente da Afya Cruzeiro do Sul, suplementar só faz sentido quando existe indicação comprovada. “Suplemento complementa, medicamento trata. Se a alimentação está organizada e os exames não mostram deficiência, não há motivo para uso. Quando há necessidade, aí sim o suplemento vira aliado”, afirma.
Antes de iniciar qualquer produto, recomenda-se avaliar três pontos: necessidade real, qualidade da alimentação e procedência do item. “Se alguma dessas respostas te deixar em dúvida, não comece. Pergunte antes”, reforça Dias.
Ao final, o nutricionista destaca que resultados duradouros dependem de rotina e orientação. “O cuidado com o corpo não precisa ser baseado em pressa ou comparação. Ele pode ser leve, consciente e seguro”, conclui.
Cotidiano
Concurso da Câmara dos Deputados terá provas aplicadas em Rio Branco
Inscrições começam na próxima segunda-feira (5) e seguem até 26 de janeiro de 2026
O concurso público da Câmara dos Deputados terá provas aplicadas em Rio Branco, capital do Acre. As inscrições começam na próxima segunda-feira (5) e seguem abertas até o dia 26 de janeiro de 2026, conforme previsto no primeiro edital divulgado pela instituição.
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 8 de março de 2026 e serão realizadas em todas as capitais do país, incluindo Rio Branco. Nesta primeira etapa, o edital contempla cargos de nível superior, voltados às áreas administrativa e legislativa.
Estão previstas vagas para os cargos de Analista Legislativo, na especialidade Processo Legislativo e Gestão, e de Técnico Legislativo, na especialidade Assistente Legislativo e Administrativo. A organização do certame ficará sob responsabilidade do Cebraspe.
De acordo com o cronograma, o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 28 de janeiro de 2026. A Câmara dos Deputados informou ainda que outros editais poderão ser publicados posteriormente, contemplando cargos específicos, como o de Policial Legislativo Federal.
Cotidiano
Rio Branco goleia em jogo treino e fecha semana de preparação
O Rio Branco goleou a seleção do Bujari por 5 a 0 em um jogo treino neste sábado, 3, no José de Melo, e fechou mais uma semana de preparação visando a disputa do Campeonato Estadual. Matheus Nego, Pedro, Marcos Vinícius, Diego Pereira e Paulista marcaram os gols do Estrelão.
“O resultado não era o mais importante neste momento. Conseguimos melhorar a equipe em relação ao primeiro amistoso e esse crescimento é fundamental para a disputa do Estadual”, declarou o técnico Ulisses Torres.
Reforços devem chegar
A diretoria do Rio Branco segue em busca de reforços e deve apresentar na próxima semana um goleiro, um lateral direito e um volante.
“Temos essas negociações bem adiantadas e a meta é tornar o elenco ainda mais competitivo”, afirmou o presidente do Estrelão, Gerson Boaventura.
Patrocinadores definidos
Gerson Boaventura confirmou a Recol Motors como patrocinador máster, a Miragina nas mangas das camisas do Estrelão e a malharia Ponto Sem Nó.
“Estamos procurando valorizar a camisa do Rio Branco. Esse é o início da construção de um trabalho e a diretoria vem se mostrando muito motivada com os desafios”, disse o comandante do Mais Querido.
Cotidiano
Acre mantém isenção total de IPVA para carros elétricos e híbridos em 2026
Estado está entre os poucos do país que não cobram imposto de veículos eletrificados, independentemente do valor
Já está valendo em 2026 a isenção total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros elétricos e híbridos no Acre. Com a medida, os proprietários desses veículos seguem entre os mais beneficiados do país, já que o estado não cobra o tributo para modelos eletrificados, independentemente da tecnologia utilizada ou do valor do automóvel.
Levantamento divulgado pela CNN Brasil aponta que o Acre está entre as poucas unidades da federação que concedem isenção integral tanto para veículos 100% elétricos quanto para híbridos. Embora a alíquota padrão do IPVA no estado seja de 2%, ela não é aplicada aos veículos que utilizam tecnologias de propulsão elétrica.
O benefício já em vigor representa uma economia significativa para os proprietários, especialmente diante do crescimento gradual da frota de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Na maioria dos estados, os incentivos são mais restritivos, variando entre alíquotas reduzidas, isenções temporárias ou regras que impõem limites de valor, tipo de motorização ou exigência de fabricação nacional.
Enquanto estados como São Paulo e Minas Gerais adotam critérios mais rigorosos, restringindo o benefício a modelos específicos ou a híbridos flex, o Acre mantém uma política mais ampla de incentivo à mobilidade sustentável.
Além da isenção para veículos eletrificados, também já está em vigor em 2026 a regra que garante isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação, ampliando o alcance do benefício e favorecendo proprietários de carros mais antigos em todo o estado.
