O ministro da Economia, Paulo Guedes, se desculpou por ter dito que o coronavírus foi inventado pela China.

“Usei uma imagem infeliz. Somos muito gratos à China por ter nos enviado a vacina”, disse o ministro em discurso feito no início da noite, no qual também confirmou Bruno Funchal, atual secretário do Tesouro, na chefia da Secretaria Especial da Fazenda.

Segundo ele, a fala foi dita enquanto ele quis enfatizar a importância do setor privado na economia, se referindo à vacina da Pfizer criada nos Estados Unidos.

“Quis dizer: ‘Olha, uma economia de mercado forte consegue produzir uma resposta a algo que vem de fora.'”

O comentário foi feito mais cedo, nesta terça-feira (27), durante reunião do Conselho de Saúde Complementar, na qual também estava presente o chefe da pasta da Saúde, Marcelo Queiroga. Após saber que o vídeo estava sendo gravado, Guedes disse: “Só não manda para o ar, por favor”.

Na reunião desta manhã, o ministro também disse que a vacina da China é “menos efetiva que a dos Estados Unidos”. “O americano tem cem anos de investimento e pesquisa”, disse.