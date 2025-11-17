Urgente: STF suspende julgamento de Gladson Cameli por falta de acesso a documentos da defesa

Julgamento que seria nesta quarta-feira (19) foi adiado por pelo menos 15 dias; defesa alega cerceamento por não ter acesso a formulários que originaram relatórios financeiros

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o julgamento do governador Gladson Cameli, marcado inicialmente para esta quarta-feira (19), atendendo a pedido da defesa que alegou não ter acesso a documentos essenciais dos autos. A sessão foi adiada por pelo menos 15 dias ou até que os formulários SEI-C que deram origem aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) nº 50157, 50613 e 50836 sejam oficialmente juntados ao processo.

A defesa de Cameli argumentou “cerceamento do direito de defesa”, afirmando que a falta desses formulários impede a análise adequada das chamadas “pescarias probatórias” e de investigações que consideram indevidamente ampliadas. O caso envolve ação penal contra o governador acreano, que agora aguarda nova data para julgamento no STF.

Ao conceder a suspensão, o ministro Gilmar Mendes destacou na decisão:

“Diante da proximidade da sessão de julgamento e da necessidade de se garantir, previamente, o direito de acesso e manifestação de ambas as partes sobre as provas requeridas nesta ação constitucional, entendo ser o caso de se adiar a sessão anteriormente aprazada pelo prazo mínimo de 15 dias, ou até que se dê cumprimento à determinação de inclusão das provas e de manifestação das partes sobre os documentos requeridos.”

A Polícia Federal foi oficialmente oficiada para cumprir a determinação do Supremo.

Operação Ptolomeu

O processo é um dos desdobramentos da Operação Ptolomeu, conduzida pela Polícia Federal desde 2019.

Alegações do MPF

Contrato: R$ 24,3 milhões para manutenção predial em 2019

Irregularidade: Dispensa de licitação mediante adesão a ata de registro de preços de instituto de Goiás

Subcontratação: Empresa Murano subcontratou no dia seguinte a Rio Negro, onde é sócio Gledson Cameli, irmão do governador

Prejuízo: CGU aponta sobrepreço de R$ 8 milhões e superfaturamento de R$ 2,9 milhões

Posicionamento do governador

“Com muita tranquilidade, para mim não é novidade […] confio na Justiça e vai ser mais um momento de eu expor a minha defesa” – Gladson Cameli

O caso teve andamento em maio de 2024, quando o tribunal de segunda instância aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF).

As investigações apontam supostas irregularidades em um contrato firmado em 2019 entre o governo do Acre e a empresa Murano Engenharia, com sede em Brasília, no valor de R$ 24,3 milhões, destinado à manutenção predial.

De acordo com a denúncia, a empresa não tinha atuação anterior no estado e foi contratada por meio da adesão a uma ata de registro de preços de um instituto de Goiás, o que teria permitido a dispensa de licitação.

Um dia após a assinatura do contrato, a Murano subcontratou a empresa Rio Negro, sediada no Acre e que tem entre os sócios Gledson Cameli, irmão do governador.

Segundo a Controladoria-Geral da União (CGU), a suposta manobra teria possibilitado a contratação indireta da Rio Negro e configurado uma “tentativa de dar aparência legal de contratação sem licitação”, resultando em sobrepreço superior a R$ 8 milhões e superfaturamento de R$ 2,9 milhões.

