Brasil
Urgente: Governo do Acre divulga novos editais do concurso da Secretaria de Educação
Os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final por meio do site www.nossorumo.org.br, acessando. Entre as funções disponíveis, estão as de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) e Professor P2, distribuídas em diferentes municípios do estado, tanto na zona rural quanto na urbana.
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), tornou público nesta segunda-feira, 1º de setembro, editais com atualizações sobre o andamento do concurso da Educação regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 20 de setembro de 2024.
O certame é voltado ao provimento de vagas para cargos da Secretaria de Educação. Entre as funções disponíveis, estão as de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) e Professor P2, distribuídas em diferentes municípios do estado, tanto na zona rural quanto na urbana.
Os candidatos podem consultar a lista com o resultado final da prova objetiva em ampla concorrência, organizada por código do cargo, função, cidade de lotação, classificação, número de inscrição, nome e nota obtida.
Já os candidatos inscritos como PcD, considerados habilitados em todas as fases anteriormente realizadas, serão convocados para a perícia médica, em conformidade com o Capítulo 5 do edital de abertura.
Prova Objetiva – Edital nº 028 – SEE – Resultado final da prova objetiva – 01-09-2025
Resultado Final das Provas Discursivas – Edital nº 029 – SEE – Resultado final da prova discursiva – 01-09-2025
Resultado Final da Avaliação de Títulos – Edital nº 030 – SEE – Resultado final da prova de títulos – 01-09-2025
Resultado Final das Provas Práticas – Edital nº 031 – SEE – Resultado final da prova prática – 01-09-2025
convocação para a etapa da Perícia Médica (online) dos candidatos com deficiência – Edital nº 032 – SEE – Convocação para a perícia médica (PCD) – 01-09-2025
Além disso, os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final por meio do site www.nossorumo.org.br, acessando: Certames em Andamento – Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 – Resultado Final das Provas Objetivas, Discursivas, da Avaliação de Títulos e da Prova Prática.
Comentários
Brasil
Feijó (AC) está entre os 10 municípios que mais desmataram a Amazônia, aponta Imazon
Município acreano desmatou 78 km² de floresta em um ano, alta de 66%; estado reduziu devastação em 4%, mas ainda preocupa
O município de Feijó, no interior do Acre, integra a lista dos dez que mais desmataram a Amazônia entre agosto de 2023 e julho de 2024, de acordo com dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Imazon. Com 78 km² de floresta derrubada – equivalente a 7.222 campos de futebol –, a “terra do açaí” ocupa a sétima posição no ranking nacional, à frente de cidades do Pará e Mato Grosso.
Destaques do relatório:
Feijó aparece pelo segundo ano consecutivo entre os maiores desmatadores
Salto de 47 km² (2022-2023) para 78 km² (2023-2024) – aumento de 66%
Município segue entre os de alto risco de novas derrubadas
O Acre registrou queda de 4% na taxa de desmatamento no período, totalizando 372 km² devastados. Apesar da melhora relativa, o estado ainda responde por 230 km² de áreas degradadas.
Este é o segundo ano consecutivo que Feijó aparece entre os maiores desmatadores. Em comparação com o período anterior (agosto/2022 a julho/2023), quando registrou 47 km² devastados, houve um aumento de 66% na área desmatada. Apesar do resultado negativo do município, o Acre como um todo reduziu o desmatamento em 4%, com 372 km² de floresta perdidos.
Segundo os dados da pesquisa, o salto pode ter ocorrido principalmente pelas grandes áreas de mata que são afetadas por queimadas nos períodos de estiagem, é o que afirmou Manoela Athaíde, pesquisadora do instituto.
“A degradação florestal fragiliza a floresta, aumenta a emissão de carbono e deixa a Amazônia ainda mais vulnerável, ameaçando sua biodiversidade e as populações locais. O salto que vimos em 2025 é um sinal de que precisamos olhar com mais atenção para esse tipo de dano”, afirmou.
Comentários
Brasil
Motorista morre após capotamento de carro na zona rural de Extrema, em RO
Renerio Lobo, de 44 anos, não resistiu após veículo prensá-lo durante acidente na Linha 4
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (2) na estrada da Linha 4, zona rural do distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). Um veículo modelo Volkswagen Gol capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção.
A vítima, identificada como Renerio Lobo, de 44 anos, seguia sozinha no carro. De acordo com informações levantadas no local, a pista escorregadia e a velocidade incompatível podem ter contribuído para o acidente.
Durante o capotamento, o veículo acabou prensando o motorista, que sofreu esmagamento craniano e morreu antes da chegada do socorro.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnica foram acionadas para os procedimentos de praxe, e o corpo foi encaminhado para exames oficiais.
A morte de Renerio deixou a comunidade de Extrema consternada, já que ele era bastante conhecido na região.
Comentários
Brasil
Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado em 2026 e não descarta novo governo do Acre
Em entrevista, presidente da ApexBrasil critica gestões recentes e defende legado de obras em parceria com Lula e FHC: “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato”
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, declarou nesta terça-feira (2) sua intenção de disputar uma vaga no Senado em 2026. Em entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, ele não descartou uma eventual candidatura ao governo do estado no futuro e lançou críticas à administração anterior, que classificou como “quatro anos de abandono”.
Viana justificou a decisão pela “situação atual do Acre”, afirmando que não ficaria “de braços cruzados”.
Ele defendeu o papel do Senado como espaço de igualdade para os estados menores e citou obras de sua gestão em parceria com os ex-presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso, como eletrificação rural, recuperação da BR-364 e construção de hospitais.
O ex-governador lamentou o estado atual de equipamentos públicos como a Biblioteca da Floresta e o Parque da Maternidade, que considerou “símbolos de um tempo em que o Acre prosperava”.
Viana ressaltou ainda que sua disposição para concorrer está ligada à atual situação do Acre. “Se o Acre estivesse dando certo, eu nem seria candidato. Mas diante da situação atual, se puder ajudar, não vou ficar de braços cruzados”, disse.
Você precisa fazer login para comentar.