Urgente: Governo do Acre divulga novos editais do concurso da Secretaria de Educação

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), tornou público nesta segunda-feira, 1º de setembro, editais com atualizações sobre o andamento do concurso da Educação regido pelo Edital nº 001 SEAD/SEE, de 20 de setembro de 2024.

O certame é voltado ao provimento de vagas para cargos da Secretaria de Educação. Entre as funções disponíveis, estão as de Apoio Administrativo Educacional (AAE Nível 2) e Professor P2, distribuídas em diferentes municípios do estado, tanto na zona rural quanto na urbana.

Os candidatos podem consultar a lista com o resultado final da prova objetiva em ampla concorrência, organizada por código do cargo, função, cidade de lotação, classificação, número de inscrição, nome e nota obtida.

Já os candidatos inscritos como PcD, considerados habilitados em todas as fases anteriormente realizadas, serão convocados para a perícia médica, em conformidade com o Capítulo 5 do edital de abertura.

Prova Objetiva – Edital nº 028 – SEE – Resultado final da prova objetiva – 01-09-2025

Resultado Final das Provas Discursivas – Edital nº 029 – SEE – Resultado final da prova discursiva – 01-09-2025

Resultado Final da Avaliação de Títulos – Edital nº 030 – SEE – Resultado final da prova de títulos – 01-09-2025

Resultado Final das Provas Práticas – Edital nº 031 – SEE – Resultado final da prova prática – 01-09-2025

convocação para a etapa da Perícia Médica (online) dos candidatos com deficiência – Edital nº 032 – SEE – Convocação para a perícia médica (PCD) – 01-09-2025

Além disso, os candidatos também poderão consultar individualmente o resultado final por meio do site www.nossorumo.org.br, acessando: Certames em Andamento – Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE – Concurso Público – 01/2024 – Resultado Final das Provas Objetivas, Discursivas, da Avaliação de Títulos e da Prova Prática.

