Informe de última dão conta que agentes da Polícia Federal estão se preparando para bloquear as fronteiras do Acre com a Bolívia e o Peru a qualquer momento. Com a publicação do Decreto presidencial nesta quarta-feira, dia 18, os procedimentos estão sendo elaborados.

Os trabalhos de bloqueio terão o apoio inicial da Polícia Militar do Acre e demais forças policiais. Ainda está sendo apurado os trabalhos a serem realizados pelos órgãos da saúde federal, estadual e municipal, com intuito de monitorar àqueles que estejam contaminados pelo Covid-19.

Não foi passado informações se o Exercito Brasileiro estará apoiando os trabalhos nas duas pontes que ligam o Brasil, pelo Acre, aos países vizinhos da Bolívia e do Peru.

Mais informações a qualquer momento.

