Urgente: Carreta com toras de madeira tomba na BR 317 e motorista morre nas ferragens

Um acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira tombou na BR 317, no início da noite desta quinta-feira, dia 15. O motorista morreu entre as ferragens da cabine.

As informações ainda estão sendo coletadas no momento, pois, uma equipe do Corpo de Bombeiros se encontra no local para a retirada do corpo das ferragens. A identificação do motorista ainda não possível, mas dão conta de um homem com idade entre 50 e 60 anos.

As toras de madeira ficaram espalhadas pela BR impedindo o tráfego por algum tempo, mas conseguiram liberar momentos depois para a passagem de veículos. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas apenas pode atestar a morte do motorista.

Outra equipe do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros do município de Xapuri, foi deslocada para o local com equipamentos apropriados para que pudessem retirar o corpo do meio das ferragens.

Mais informações a qualquer momento.