Cotidiano

University bate o Waldemar Maciel nos pênaltis e avança na Copa Acre Soçaite

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Wagner Oliveira: University segue na disputa do título da Copa Acre

O University bateu o Waldemar Maciel por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 nessa segunda, 13, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Nos outros confrontos da rodada, o Atlético Vila Real derrotou os Jovens Promessas e o Borussia venceu os Amigos do Depay por 4 a 3.

Primeira fase

Fronteira e Sport Canal se enfrentam nesta terça, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, e o confronto fecha a primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite 7. A partida não tem favorito e se terminar empatada, o último classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Início da 2ª fase

Na sequência da programação na quadra do Tancredo Neves, duas partidas irão abrir a segunda fase da Copa Acre. O Santinha enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra o Chico Mendes.

Cotidiano

Imaculada Conceição vai disputar 6ª edição da Copa TV Gazeta

Publicado

1 hora atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Torneio do ex-atletas serviu de base para formação da equipe

O colégio Imaculada Conceição (Rápido Xapuri/deputado Wendy Lima) estará na disputa da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. O técnico Anderson Alemão formou uma equipe de ex-alunos para retornar às grandes competições.

“Iniciamos esse projeto do Imaculada Conceição em 2019 para manter um elo com os ex-alunos. Temos um torneio interno em 2025, resolvemos nos desafiar e vamos disputar a Copa TV Gazeta”, declarou o treinador.

Juliano e Oliver

Juliano, atleta do Humaitá no Brasileiro da Série D, e Oliver, ex-Atlético, estão entre os atletas do Imaculada Conceição para jogar a Copa TV Gazeta.

“Entendo a competição como uma motivação para os ex-alunos e também para os nossos alunos. A prática esportiva ajuda em uma vida saudável e ainda podemos revelar novos atletas”, afirmou Anderson Alemão.

16 equipes

A Copa TV Gazeta terá 16 equipes na disputa e a primeira fase vai ser realizada em jogos de ida e volta. A equipe campeã vai receber 5 mil pelo título e o vice 3 mil.

“Ainda temos quatro vagas abertas para o torneio. Vamos definir a data para o início até o fim de semana. Depois da primeira fase os confrontos serão eliminatórios”, explicou o coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.

Cotidiano

FATRI confirma edição 2025 do Seringueiro de Ferro

Publicado

1 hora atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Felício Muniz: Triatletas terão um desafio de 40 quilômetros no ciclismo
Paulo Henrique

A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) confirmou para o dia 30 de novembro a edição de 2025 do Seringueiro de Ferro, um dos principais eventos da temporada. A prova terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.

“Fechamos todos os detalhes do Seringueiro de Ferro e vamos trabalhar para promover um grande evento. Os nossos triatletas terão um grande desafio”, comentou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.

Inscrições abertas

Segundo Cláudia Pinho, as inscrições estão abertas e a meta é aumentar o número de participantes.

“Temos muitos atletas de outras modalidades se desafiando no triathlon. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte”, avaliou a dirigente.

Cotidiano

Campeonato Estadual terá duelos semifinais na Arena da Floresta

Publicado

1 hora atrás

em

14 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Garotada do Sub-11 é a atração na Arena da Floresta

Serão disputadas nesta terça, 14, a partir das 15h30, na Arena da Floresta, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Escola do Galvez e Acre Esporte decidem a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal o Santa Cruz enfrenta a Academia do Botafogo.

Sem favoritos

As semifinais do Sub-11 irão colocar em campo algumas das principais promessas do futebol acreano. As equipes entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

6 meses de trabalho

Depois de seis meses de trabalho, a Academia do Botafogo chega à primeira decisão do futebol de base.

“Estamos construindo um trabalho de formação. Nosso objetivo vai além do futebol e a meta é termos craques fora do gramado na parte educacional. Acredito na qualidade dos garotos acreanos e precisamos formar para podermos parar com tantas importações”, declarou o técnico da Academia do Botafogo, Thomaz Carlos.

