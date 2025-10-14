University bate o Waldemar Maciel nos pênaltis e avança na Copa Acre Soçaite

O University bateu o Waldemar Maciel por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 nessa segunda, 13, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.

Nos outros confrontos da rodada, o Atlético Vila Real derrotou os Jovens Promessas e o Borussia venceu os Amigos do Depay por 4 a 3.

Primeira fase

Fronteira e Sport Canal se enfrentam nesta terça, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, e o confronto fecha a primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite 7. A partida não tem favorito e se terminar empatada, o último classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Início da 2ª fase

Na sequência da programação na quadra do Tancredo Neves, duas partidas irão abrir a segunda fase da Copa Acre. O Santinha enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra o Chico Mendes.

