Cotidiano
University bate o Waldemar Maciel nos pênaltis e avança na Copa Acre Soçaite
O University bateu o Waldemar Maciel por 3 a 2, nas penalidades, depois de um empate por 2 a 2 nessa segunda, 13, na quadra do Tangará, e garantiu uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite.
Nos outros confrontos da rodada, o Atlético Vila Real derrotou os Jovens Promessas e o Borussia venceu os Amigos do Depay por 4 a 3.
Primeira fase
Fronteira e Sport Canal se enfrentam nesta terça, 14, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves, e o confronto fecha a primeira fase da Copa Acre de Futebol Soçaite 7. A partida não tem favorito e se terminar empatada, o último classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.
Início da 2ª fase
Na sequência da programação na quadra do Tancredo Neves, duas partidas irão abrir a segunda fase da Copa Acre. O Santinha enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra o Chico Mendes.
Comentários
Cotidiano
Imaculada Conceição vai disputar 6ª edição da Copa TV Gazeta
O colégio Imaculada Conceição (Rápido Xapuri/deputado Wendy Lima) estará na disputa da 6ª edição da Copa TV Gazeta de Futsal. O técnico Anderson Alemão formou uma equipe de ex-alunos para retornar às grandes competições.
“Iniciamos esse projeto do Imaculada Conceição em 2019 para manter um elo com os ex-alunos. Temos um torneio interno em 2025, resolvemos nos desafiar e vamos disputar a Copa TV Gazeta”, declarou o treinador.
Juliano e Oliver
Juliano, atleta do Humaitá no Brasileiro da Série D, e Oliver, ex-Atlético, estão entre os atletas do Imaculada Conceição para jogar a Copa TV Gazeta.
“Entendo a competição como uma motivação para os ex-alunos e também para os nossos alunos. A prática esportiva ajuda em uma vida saudável e ainda podemos revelar novos atletas”, afirmou Anderson Alemão.
16 equipes
A Copa TV Gazeta terá 16 equipes na disputa e a primeira fase vai ser realizada em jogos de ida e volta. A equipe campeã vai receber 5 mil pelo título e o vice 3 mil.
“Ainda temos quatro vagas abertas para o torneio. Vamos definir a data para o início até o fim de semana. Depois da primeira fase os confrontos serão eliminatórios”, explicou o coordenador da Copa TV Gazeta, Auzemir Martins.
Comentários
Cotidiano
FATRI confirma edição 2025 do Seringueiro de Ferro
A Federação Acreana de Triathlon (FATRI) confirmou para o dia 30 de novembro a edição de 2025 do Seringueiro de Ferro, um dos principais eventos da temporada. A prova terá 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida.
“Fechamos todos os detalhes do Seringueiro de Ferro e vamos trabalhar para promover um grande evento. Os nossos triatletas terão um grande desafio”, comentou a presidente da FATRI, Cláudia Pinho.
Inscrições abertas
Segundo Cláudia Pinho, as inscrições estão abertas e a meta é aumentar o número de participantes.
“Temos muitos atletas de outras modalidades se desafiando no triathlon. Isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso esporte”, avaliou a dirigente.
Comentários
Cotidiano
Campeonato Estadual terá duelos semifinais na Arena da Floresta
Serão disputadas nesta terça, 14, a partir das 15h30, na Arena da Floresta, as semifinais do Campeonato Estadual Sub-11. Escola do Galvez e Acre Esporte decidem a primeira vaga na decisão e na segunda semifinal o Santa Cruz enfrenta a Academia do Botafogo.
Sem favoritos
As semifinais do Sub-11 irão colocar em campo algumas das principais promessas do futebol acreano. As equipes entram em campo sem vantagem e se as partidas terminarem empatadas, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.
6 meses de trabalho
Depois de seis meses de trabalho, a Academia do Botafogo chega à primeira decisão do futebol de base.
“Estamos construindo um trabalho de formação. Nosso objetivo vai além do futebol e a meta é termos craques fora do gramado na parte educacional. Acredito na qualidade dos garotos acreanos e precisamos formar para podermos parar com tantas importações”, declarou o técnico da Academia do Botafogo, Thomaz Carlos.
