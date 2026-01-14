Universitária acreana selecionada em evento nacional de inovação terá apoio do governo do Estado

Talento nato. Assim pode ser definida a estudante Heloísa Braga de Lima, acadêmica do 2º período de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac). Selecionada para a segunda etapa do 14º Campus Mobile, programa nacional de inovação e empreendedorismo do Instituto Claro, a estudante terá o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), para participar da fase presencial do evento, que será realizado em São Paulo (SP), entre os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, garantindo a representatividade do estado.

Entre 447 projetos de todo o país, apenas 102 foram selecionados para a próxima fase. O plano desenvolvido por Heloísa, intitulado “Self Pace: da inércia cognitiva à autonomia – tecnologia assistiva para neurodivergentes no Brasil”, propõe a criação de um aplicativo voltado à organização da rotina e ao fortalecimento da autonomia de pessoas neurodivergentes, como indivíduos com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). O objetivo é usar a tecnologia para causar um impacto social positivo.

De acordo com o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, o apoio institucional à universitária acreana está alinhado às políticas públicas do Estado voltadas ao estímulo à inovação e à valorização de talentos locais. “O governo do Acre entende que investir em jovens com iniciativas inovadoras é fortalecer o futuro do estado em diversas áreas essenciais. A seleção da Heloísa em um programa nacional desse porte mostra que temos capacidade criativa, técnica e social para ocupar espaços estratégicos no cenário da tecnologia e da inovação no país”, afirma.

A estudante explicou que o projeto nasceu de uma vivência pessoal e foi desenvolvido com foco em oferecer soluções práticas para desafios cotidianos enfrentados por pessoas neurodivergentes. “O Self Pace surge da necessidade de criar ferramentas que respeitem o tempo e as particularidades de cada pessoa. A tecnologia, quando bem pensada, pode ser uma aliada real na construção da autonomia e da qualidade de vida. Estou muito feliz em avançar para a fase presencial do Campus Mobile e extremamente grata pelo apoio do governo”, destaca.

Diretora de Tecnologia da Seict, Priscila Messias ressaltou que a participação da jovem no evento nacional reposiciona o Acre no cenário nacional e também fortalece a presença do estado em ambientes estratégicos de inovação. “Esse tipo de programa proporciona acesso a mentorias, redes de contato e conhecimento aplicado, o que amplia a visão dos participantes e gera impacto direto no desenvolvimento de soluções com potencial social e econômico. Apoiar essa trajetória é parte do nosso compromisso com a formação de talentos e com a inovação no Acre”, aponta a gestora.

Durante a segunda etapa do Campus Mobile, os participantes passarão por uma imersão presencial com mentorias especializadas, oficinas práticas e apresentações técnicas para o aprimoramento dos projetos. Ao fim do programa, as iniciativas podem concorrer a premiações, investimentos e até experiências internacionais, como imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos. O apoio do governo reforça o avanço do Acre na área de ciência, tecnologia e inovação, além de evidenciar o papel do poder público no apoio a projetos que unem conhecimento e desenvolvimento humano.

