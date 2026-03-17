Brasil
Universidade da Bolívia tem 34% de aprovação no Revalida e se destaca na formação de médicos que atuam no Acre
Instituição amazônica combina infraestrutura de ponta com formação clínica rigorosa; egressos disputam vagas no sistema de saúde brasileiro
A Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição federal da Bolívia localizada na região amazônica fronteiriça com o Acre, foi reconhecida como uma das universidades com melhor desempenho no exame Revalida do Brasil, posicionando-se entre as instituições com maior taxa de aprovação na América do Sul.
Na última edição da gestão 2025, 34% dos egressos da UAP foram admitidos no sistema de saúde brasileiro, validando seus diplomas e confirmando a capacidade de seus profissionais para competir em cenários internacionais. O resultado reafirma o prestígio da educação superior pública da Bolívia e a qualidade da formação oferecida pela UAP.
Modelo educacional de excelência
O êxito alcançado se sustenta em um modelo educativo que combina formação acadêmica e clínica rigorosa com infraestrutura de ponta. A UAP conta com um Hospital Universitário que integra práticas médicas em um ambiente real e digitalizado, equipado com:
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Mesas anatômicas 3D
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Laboratórios especializados
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Simuladores clínicos de última geração
Essa estrutura permite aos estudantes adquirir competências práticas de alto nível antes de enfrentar os exames internacionais, como o Revalida.
Acreanos formados na UAP
A universidade boliviana é uma das principais escolhas de estudantes acreanos que buscam formação em medicina no exterior. Em novembro de 2025, o médico acreano Paulo Victor Anute Viga, de 26 anos, formado pela UAP, conseguiu aprovação no Revalida após uma longa batalha judicial.
Paulo Victor havia sido aprovado na primeira fase do exame em 2024, mas foi reprovado na prova prática por apenas 2,3 pontos. Determinado, ele refez a prova em 2025.1, mas o resultado preliminar apontou uma diferença de 3,05 pontos abaixo da nota mínima. Desconfiado de falhas na correção, ele pediu acesso aos vídeos de suas estações, revisou as gravações com especialistas e entrou com recurso administrativo, conseguindo na Justiça que o Inep reconhecesse 15,95 pontos que haviam sido desconsiderados — o suficiente para garantir sua aprovação.
“Pagamos R$ 4.100 para fazer uma prova que deveria ter uma correção técnica e justa. É desanimador perceber que muitos candidatos são prejudicados por erros que só são corrigidos quando recorremos à Justiça”, afirmou o médico à época.
Reconhecimento regional
Esse reconhecimento fortalece a reputação da Universidade Amazônica de Pando como universidade estatal e referência regional na formação de médicos altamente competentes e comprometidos com a saúde e o bem-estar das comunidades, especialmente na região de fronteira entre Acre e o Departamento de Pando/Cobija – Brasil e Bolívia.
Convocatória
As inscrições para novos estudantes estão abertas até 27 de março de 2026. O início das aulas está marcado para 1º de abril de 2026.
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SC: vereador defende morte de cães soltos e fala em "servicinho". Vídeo
O vereador Osni Novack (MDB-SC), do município de Major Vieira, em Santa Catarina, defendeu a morte de cachorros de rua durante um discurso na sessão desta segunda-feira (16/3), na Câmara Municipal de Major Vieira. Veja:
“Hoje se mata um cachorro, você vai parar na cadeia. Eu, pra mim, tinha que matar esses cachorros e defender a freira que foi matada a pau. Isso aí é vergonhoso. Esses cachorros que estão aqui na vila, se esse pessoal não fosse defendendo, tinha que alguém fazer um servicinho. Mas, assim, fica meu… Nosso país”, disse o vereador.
No último mês, a freira Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada por um homem que invadiu o convento onde ela morava; ela também foi vítima de estupro. O crime ocorreu dentro do convento Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí (PR).
A declaração foi feita em um contexto em que vereadores discutiam casos recentes de ataques de cachorros na cidade, incluindo o de uma mulher atacada por cães, um idoso mordido e um parlamentar derrubado da moto duas vezes.
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Carlos atualiza estado de saúde do pai e pede: Bolsonaro livre
O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) atualizou, nesta terça-feira (17/3), o estado de saúde de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está internado em Brasília. A mensagem, publicada nas redes sociais, foi acompanhada de uma imagem produzida por inteligência artificial em que Carlos aparece usando uma camiseta com a frase “Bolsonaro free [livre]”.
“Saí do trabalho em Brasília e fui direto ao hospital visitar meu pai. O presidente iniciou a fisioterapia, mas ainda se cansa muito rápido, reflexo da pneumonia bacteriana que segue sendo tratada com antibióticos. Sua voz continua debilitada. Os médicos afirmam que o quadro ainda é grave, algo visível em sua condição e na dificuldade respiratória”, escreveu.
Jair Bolsonaro está internado há cinco dias no Hospital DF Star, com diagnóstico de broncopneumonia bacteriana bilateral. Ele foi hospitalizado na última sexta-feira (13/3) após apresentar febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios enquanto estava detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, em Brasília.
O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista.
Estado de saúde
Na manhã desta terça-feira (17/3), o hospital divulgou um novo boletim médico informando que Bolsonaro mantém melhora clínica, mas ainda sem previsão de alta. O comunicado afirma que o ex-presidente segue internado para tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.
Segundo a equipe médica, Bolsonaro foi transferido na tarde de segunda-feira (16/3) para uma acomodação de terapia intensiva considerada mais adequada ao quadro clínico atual. O boletim informa ainda que houve melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com redução dos marcadores inflamatórios.
O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e sessões de fisioterapia respiratória e motora. A nota médica é assinada pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento do ex-presidente: Claudio Birolini, Leandro Echenique e Brasil Caiado, além do coordenador da UTI geral do hospital, Antônio Aurélio de Paiva, e do diretor-geral da unidade, Allisson Borges.
Pedido de prisão domiciliar
Também nesta terça-feira (17/3), a defesa de Bolsonaro apresentou um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a concessão de prisão domiciliar. Os advogados pedem que o magistrado reconsidere a decisão anterior, proferida em 4 de março de 2026, que havia negado o benefício.
Na petição, a defesa argumenta que a domiciliar seria uma medida de caráter humanitário e afirma que aceita a eventual imposição de monitoramento eletrônico e outras restrições que o tribunal considerar necessárias. Segundo o documento, o pedido leva em conta o estado de saúde atual do ex-presidente.
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Câmara aprova urgência de projeto que eleva teto de faturamento do MEI
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (17/3) o requerimento de urgêncio do projeto de lei que atualiza as regras do Simples Nacional e amplia o alcance do regime para micro e pequenas empresas. A proposta eleva os limites de faturamento e flexibiliza as regras aplicáveis aos microempreendedores individuais (MEIs).
O texto pode agora ser analisado pelo plenário a qualquer momento,sem passar por comissões temáticas. A expectativa é que a votação ocorra na próxima semana. O projeto original é de 2021 e o último relatório foi apresentado em 2023, por isso o conteúdo ainda pode ser alterado pelos deputados.
Pelo texto, o teto de receita bruta anual para microempresas sobe para R$ 869,4 mil, enquanto o limite para empresas de pequeno porte passa a R$ 8,69 milhões. Já o MEI poderá faturar até R$ 144,9 mil por ano. Todos esses valores passam a ser corrigidos anualmente pela inflação oficial (IPCA).
A proposta também amplia as possibilidades de contratação para o MEI, que poderá ter até dois empregados. Hoje, a legislação permite apenas um. O texto estabelece que esses trabalhadores devem receber, no mínimo, um salário mínimo ou o piso da categoria, e autoriza contratações temporárias para substituição em casos de afastamento legal.
Outra mudança relevante é a inclusão de atividades rurais no escopo do MEI, permitindo que produtores e trabalhadores do campo também possam se beneficiar do regime simplificado de tributação.
No campo tributário, o projeto atualiza as tabelas do Simples Nacional, que definem alíquotas e a divisão dos tributos entre União, estados e municípios, mantendo o modelo progressivo conforme o faturamento e o setor de atuação (comércio, indústria e serviços). As novas faixas e valores passam a valer com base nos limites ampliados e também serão reajustados anualmente pela inflação.
O texto preserva a lógica de simplificação do regime, com recolhimento unificado de impostos e entrega de uma única declaração com informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, reduzindo a burocracia para pequenos negócios.
Impacto orçamentário
O projeto não apresenta estimativa oficial de impacto orçamentário, mas, na prática, deve reduzir a arrecadação no curto prazo ao permitir que mais empresas permaneçam por mais tempo no Simples Nacional, onde a carga tributária é menor.
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