Universidade da Bolívia tem 34% de aprovação no Revalida e se destaca na formação de médicos que atuam no Acre

Instituição amazônica combina infraestrutura de ponta com formação clínica rigorosa; egressos disputam vagas no sistema de saúde brasileiro

A Universidade Amazônica de Pando (UAP), instituição federal da Bolívia localizada na região amazônica fronteiriça com o Acre, foi reconhecida como uma das universidades com melhor desempenho no exame Revalida do Brasil, posicionando-se entre as instituições com maior taxa de aprovação na América do Sul.

Na última edição da gestão 2025, 34% dos egressos da UAP foram admitidos no sistema de saúde brasileiro, validando seus diplomas e confirmando a capacidade de seus profissionais para competir em cenários internacionais. O resultado reafirma o prestígio da educação superior pública da Bolívia e a qualidade da formação oferecida pela UAP.

Modelo educacional de excelência

O êxito alcançado se sustenta em um modelo educativo que combina formação acadêmica e clínica rigorosa com infraestrutura de ponta. A UAP conta com um Hospital Universitário que integra práticas médicas em um ambiente real e digitalizado, equipado com:

Mesas anatômicas 3D

Laboratórios especializados

Simuladores clínicos de última geração

Essa estrutura permite aos estudantes adquirir competências práticas de alto nível antes de enfrentar os exames internacionais, como o Revalida.

Acreanos formados na UAP

A universidade boliviana é uma das principais escolhas de estudantes acreanos que buscam formação em medicina no exterior. Em novembro de 2025, o médico acreano Paulo Victor Anute Viga, de 26 anos, formado pela UAP, conseguiu aprovação no Revalida após uma longa batalha judicial.

Paulo Victor havia sido aprovado na primeira fase do exame em 2024, mas foi reprovado na prova prática por apenas 2,3 pontos. Determinado, ele refez a prova em 2025.1, mas o resultado preliminar apontou uma diferença de 3,05 pontos abaixo da nota mínima. Desconfiado de falhas na correção, ele pediu acesso aos vídeos de suas estações, revisou as gravações com especialistas e entrou com recurso administrativo, conseguindo na Justiça que o Inep reconhecesse 15,95 pontos que haviam sido desconsiderados — o suficiente para garantir sua aprovação.

“Pagamos R$ 4.100 para fazer uma prova que deveria ter uma correção técnica e justa. É desanimador perceber que muitos candidatos são prejudicados por erros que só são corrigidos quando recorremos à Justiça”, afirmou o médico à época.

Reconhecimento regional

Esse reconhecimento fortalece a reputação da Universidade Amazônica de Pando como universidade estatal e referência regional na formação de médicos altamente competentes e comprometidos com a saúde e o bem-estar das comunidades, especialmente na região de fronteira entre Acre e o Departamento de Pando/Cobija – Brasil e Bolívia.

Convocatória

As inscrições para novos estudantes estão abertas até 27 de março de 2026. O início das aulas está marcado para 1º de abril de 2026.

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