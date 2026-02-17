Unimed nega atendimento de urgência a Bocalom e prefeitura diz que vai processar autor de fake news

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), está à frente de uma articulação diplomática e comercial para consolidar a Rota Bioceânica da Amazônia Ocidental. O estado propõe a criação de uma Aliança de Integração Bioceânica, um fórum permanente de cooperação que reunirá estados brasileiros e departamentos peruanos para acelerar a integração logística, econômica e política entre o Brasil e os portos do Pacífico.

O projeto será o tema central de um encontro estratégico que será realizado nesta quinta-feira, 19, e sexta-feira, 20, na Câmara de Comércio e Indústria de Arequipa (CCIA), reunirá lideranças de governos, do setor empresarial, do turismo e de parlamentos dos dois países. Também estará presente a Assembleia Legislativa do Acre, representada pelo deputado estadual, Luiz Gonzaga.

A iniciativa visa transformar a rodovia interoceânica em um corredor de desenvolvimento efetivo, superando desafios burocráticos e potencializando a competitividade regional.

Integração

Para o governo acreano, a integração não deve ser vista apenas como uma obra de engenharia, mas como um projeto estruturante. A Aliança focará na redução de custos logísticos, na atração de investimentos privados e no acesso facilitado de produtos do Quadrante Rondon, que é formado pelos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso, aos mercados asiáticos.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, destaca que o papel do Acre é de articulador estratégico. Segundo ele, o momento exige uma governança que conecte quem produz a quem transporta e exporta.

“Estamos construindo um ambiente institucional ágil e orientado a resultados. A proposta da Aliança é unir forças entre os governos subnacionais e o setor produtivo para que a rota deixe de ser apenas um caminho e passe a ser um corredor de prosperidade. O Acre, sob a liderança do governador Gladson Camelí, assume o protagonismo para conectar o Brasil ao Pacífico de forma definitiva, gerando emprego e renda para a nossa população”, afirmou o secretário.

Atores e Territórios Conectados

O encontro terá uma comitiva, integrando os departamentos peruanos de Madre de Dios, Puno, Cusco, Arequipa e Moquegua. Do lado brasileiro, os estados de Rondônia e Mato Grosso, parceiros do Acre no fluxo de exportação e compõem o eixo de influência da aliança.

A agenda de ações incluirá parcerias com operadores fundamentais da logística internacional, como: Portos de Matarani e Ilo (Peru); Cosco Shipping (responsável pelo Porto de Chancay); ZED Ilo (Zona Especial de Desenvolvimento); Concessionária IIRSA Sur (responsável pela rodovia no lado peruano); Promperu e a Câmara de Comércio de Arequipa.

Impacto Social e Econômico

Além do fortalecimento das cadeias produtivas locais e do estímulo à industrialização, a Aliança de Integração Bioceânica prevê a dinamização do turismo transfronteiriço e a redução de desigualdades regionais.

O fórum atuará diretamente na harmonização de procedimentos aduaneiros e na defesa de interesses comuns perante os governos nacionais e organismos internacionais.

Com a criação desta agenda de ações, o Acre reafirma sua posição como o elo logístico e institucional entre o coração da América do Sul e as maiores economias do mundo, consolidando um passo decisivo para a integração sul-americana.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

