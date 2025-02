Uniformes escolares da rede estadual terão novo padrão de cores em 2025

“Estamos aqui divulgando, apresentando o Acre para o Brasil e para o mundo, porque é um potencial de frente para o Pacífico, com infraestrutura pronta”

O governador do Acre, Gladson Cameli, concedeu uma entrevista ao programa “Entre Nós”, do Grupo Band, com os jornalistas Adriana Araújo e Renan Sukevicius, nesta sexta-feira, 7. Durante a participação, Cameli ressaltou o crescimento do agronegócio no estado, a importância da preservação ambiental e os potenciais turísticos da região.

Cameli destacou a política adotada pelo governo estadual para conciliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico.

“Nós adotamos a seguinte linha: respeitar o meio ambiente, mas também deixar as pessoas que querem produzir trabalharem, respeitando aquilo que está na nossa legislação. O Acre foi um dos pioneiros na pauta ambiental e hoje o mundo está atento a essa questão. Mas eu preciso gerar emprego e aquecer a economia”, disse.

O governador também enfatizou a necessidade de incentivar a iniciativa privada para criar mais oportunidades para a população. “Estamos aqui divulgando, apresentando o Acre para o Brasil e para o mundo, porque é um potencial de frente para o Pacífico, com infraestrutura pronta”, completou.

Outro destaque na entrevista foi o convite feito por Cameli para que os brasileiros conheçam as belezas naturais do estado, citando o Parque Nacional da Serra do Divisor, conhecido por suas paisagens exuberantes. “É um ponto turístico maravilhoso e temos um povo receptivo. Venha conhecer o Acre”, concluiu.

O governador também esteve na sede da Rede Record, em São Paulo, para falar sobre os projetos de desenvolvimento para o estado.

