Unidades de Saúde recebem ambulâncias entregues pelo Estado

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciou, esta semana, a entrega das 28 ambulâncias adquiridas pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Todos os veículos já estão emplacados e regularizados para serem entregues a unidades de saúde de todos os municípios do estado.

Nesta sexta-feira, 10, a Maternidade Bárbara Heliodora e Hospital da Criança, o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foram contemplados com os novos veículos, que irão fortalecer no atendimento e transporte de pacientes em Rio Branco. A secretária adjunta executiva da Sesacre, Muana Araújo, esteve presente para a oficialização do ato de entrega.

Segundo o coordenador do Samu, o médico Pedro Pascoal, com a chegada dos novos veículos também será implantada a Central de Transporte Sanitário. A central irá aliviar a demanda do serviço de ambulâncias do Samu, que vinha realizando esse trabalho, e que agora poderá atender o seu objetivo principal, que é chegar rapidamente à vítima. Para Pedro Pascoal, as novas ambulâncias são ferramentas que irão servir para regularização e organização do serviço e seu fluxo.

A nova frota, compondo um total de 28 ambulâncias, dez vermelhas do Samu e 18 brancas inter-hospitalares, foram adquiridas a um custo superior a R$ 7 milhões, com recursos do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser), numa operação econômica financiada pelo Banco Mundial.