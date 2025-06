Unidade de Saúde é reinaugurada no bairro Laélia Alcântara, em Rio Branco

Estado decreta emergência em saúde pública após aumento de 953 casos de SRAG; crianças são as mais afetadas

O sistema de saúde infantil do Acre enfrentou colapso nesta segunda-feira (2), com as UTIs pediátricas do Hospital da Criança em Rio Branco operando com 80% de ocupação — 16 dos 20 leitos estão ocupados. A situação se repete nos leitos clínicos, onde 77% das 70 vagas já estão preenchidas por pacientes com complicações respiratórias.

O governo do Acre decretou emergência em saúde pública no último 10 de maio, medida que inclui toda a rede hospitalar, inclusive privada. O aumento expressivo de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) está associado à circulação do Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e Influenza A, que afetam principalmente crianças menores de 9 anos e idosos.

Dados alarmantes:

953 internações por SRAG registradas entre janeiro e maio (Sesacre)

Crianças representam maioria dos casos, seguidas por idosos acima de 60 anos

Acre está entre os estados com tendência de alta em doenças respiratórias (Fiocruz)

As autoridades sanitárias reforçam a necessidade de medidas preventivas, como vacinação contra gripe e evitar aglomerações, enquanto hospitais ampliam a capacidade de atendimento para conter a crise. A população deve ficar atenta a sintomas como febre alta, dificuldade respiratória e prostração em crianças.

Rio Branco lidera o número de internações, com 455 registros, seguida por Cruzeiro do Sul, com 122. Os dados também apontam que, a partir da segunda quinzena de abril, houve um aumento contínuo na procura por atendimento hospitalar, tendência que segue em ascensão nas últimas semanas.

Autoridades recomendam a intensificação da vacinação contra a gripe, o uso de máscaras em ambientes fechados e a procura precoce por atendimento médico em casos de febre, tosse ou dificuldade para respirar.

Onde buscar ajuda?

Hospital da Criança e unidades de saúde da rede estadual estão em regime de plantão ampliado.

