São helenas, valérias, antônios, marias e milhares de outros nomes e rostos. Diariamente, eles deixam de lado seus medos e se tornam mais que super heróis, pois, diferentemente dos quadrinhos dos personagens da Marvel, os profissionais que atuam na saúde não possuem super poderes, mas mesmo assim arriscam a própria vida e se doam inteiramente em prol da vida de outras pessoas.

E, para homenagear a dedicação e o trabalho desses profissionais, a Unidade Mista de Assis Brasil (Umab) criou o projeto Quarta da Alegria, com o servidor destaque do mês. O momento de descontração é uma forma de agradecer aos profissionais pelo excelente serviço prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O projeto é uma iniciativa da Umab na intenção de ter, dentro do nosso serviço, um olhar carinhoso do trabalho dos colegas, reconhecendo o empenho e dedicação que esses profissionais têm em oferecer uma assistência de qualidade, além do zelo pelo bem público”, destaca a gerente de Assistência à Saúde da Umab, Valeria Moraes.

Valéria explica que os servidores destaque são eleitos por meio de votação na unidade e que todos participam do projeto. Antes da escolha é mostrado um vídeo dos profissionais no exercício de suas funções. “A gente faz a eleição uma vez por mês, sempre em uma quarta-feira. Durante o evento, mostramos um vídeo com um pouco do serviço realizado por eles para a população conhecer também como o hospital funciona. Já foram duas edições do projeto, com dois profissionais homenageados”, explica.

Na primeira etapa, a escolhida pelos profissionais foi a médica Elena Paiva. A servidora, que reside em Epitaciolândia, elegeu o município de Assis Brasil para exercer sua profissão. “É difícil encontrar um paciente que não seja bem acolhido por ela, como também não é difícil ver sua preocupação com toda a história que envolve o problema de saúde dos pacientes por ela atendidos. Elena desenvolve um belo trabalho social, e acumula com a medicina um amor inexplicável pelos pacientes. Não é à toa que foi eleita como o primeiro Destaque Umab – Quarta da Alegria”, relata Valéria Moraes, que também foi escolhida como Destaque Umab na segunda etapa do projeto.

Comentários