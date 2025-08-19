União Brasil e Progressistas lançam hoje em Brasília a maior federação do Congresso e terão cerca de 20% da Câmara e Senado

Em convenção nacional, Mailza Assis (Progressistas) enxerga na união com União Brasil fortalecimento para agendas prioritárias do Acre e do país

Em um movimento que redefine o tabuleiro político nacional, os partidos União Brasil e Progressistas oficializam nesta terça-feira (19) a criação da Federação União Progressista (UPb), que se torna a maior força política do Congresso Nacional desde a redemocratização, com 109 deputados federais e 15 senadores.

A Federação União Progressista (UPb) também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e quatro distritais. Conta, ainda, com seis governadores – entre eles o governador Gladson Cameli (AC) -, quatro vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.

A condução da Federação será compartilhada entre o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. A cerimônia de lançamento ocorrerá às 14h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com transmissão ao vivo.

Pela manhã, depois das 9h, o União Brasil realizou sua convenção partidária no mesmo local, auditório Petrônio Portela, em preparação para a formalização da aliança. A federação surge em um movimento estratégico para ampliar influência no Legislativo e consolidar uma base governista.

Antonio Rueda, presidente nacional do União Brasil, definiu a nova agremiação como “a bússola ao centro da política brasileira”. O grupo anuncia uma plataforma que une “responsabilidade fiscal e social” e promete liderar um “Choque de Prosperidade” — pauta que inclui a simplificação de regras econômicas e incentivos para atrair investimentos privados.

A UPb nasce como um ator decisivo para a governabilidade e a aprovação de projetos-chave do Executivo no Congresso, agregando legendas com forte penetração regional e perfil pragmático. A expectativa é que a federação amplie ainda mais sua base com a adesão de outros partidos nos próximos meses.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), destacou durante a convenção a importância histórica da federação com o União Brasil para o desenvolvimento do estado e do país. Em discurso no auditório Petrônio Portela, ela agradeceu a presença integral da bancada acreana – incluindo o governador Gladson Cameli, deputados federais, estaduais e o vice-presidente estadual do partido, Lívio Veras.

“Foi um momento importante, um marco na história do Progressistas e também na história do Brasil. Discutimos saídas para um momento tão crítico que o país vive”, afirmou a vice-governadora. “Com a federação junto ao União Brasil, estaremos ainda mais fortes para lutar por um Brasil mais próspero e digno para a nossa população. Estejamos juntos por um Acre melhor e por um Brasil melhor”.

A declaração reforça o alinhamento político do estado com a nova Federação União Progressista (UPb), que se torna a maior bancada do Congresso Nacional. A expectativa é que a união partidária fortaleça a capacidade de negociação do Acre em busca de recursos federais e políticas públicas para a região Norte.

Já o governador Gladson Camelí ressaltou a força política do partido e a necessidade de união em favor da população. “Esse fortalecimento do Progressistas é fundamental para diminuir desigualdades e gerar emprego e renda para a nossa população”, declarou.

As principais lideranças do partido destacaram o protagonismo da legenda na formação da União Progressista (UP) e projetaram a federação como a maior força política do país em todos os níveis. O presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira, enfatizou o diálogo interno que viabilizou a aliança com o União Brasil.

“Será a maior força política em todos os níveis do Congresso Nacional, dos estados e dos municípios. É a hora do Brasil”, declarou Nogueira, que citou nominalmente a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, como “exemplo de união” para todo o partido.

O evento também marcou a consolidação de importantes adesões estaduais. A senadora Tereza Cristina (PP-MS) comemorou a filiação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao partido: “Um gestor que tem feito trabalho de excelência e chega para somar forças”. Riedel, em seu discurso, justificou a mudança partidária: “Me sinto confortável em ingressar no Progressistas, um partido que carrega valores que aprendi a cultivar”.

A deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Mulher Progressistas, reforçou o avanço da presença feminina na política e projetou que 2026 será “o ano da mulher progressista”. Já o deputado federal Arthur Lira destacou que a federação garantirá “sustentação a reformas estruturantes e equilíbrio político sem extremismos”.

A convenção selou a estratégia do partido para as eleições de 2026, com a UP nascendo já como força hegemônica no centrão político brasileiro, agregando governadores, senadores e deputados de expressão nacional.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) comemorou a filiação do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ao Progressistas. “Hoje é um dia muito feliz, porque agora o nosso governador Eduardo Riedel passa a integrar as fileiras do Progressistas. Um gestor que tem feito um trabalho de excelência em Mato Grosso do Sul e que chega para somar forças ao nosso partido. Essa filiação fortalece ainda mais a nossa presença nacional e mostra que estamos preparados para os grandes desafios do Brasil”, afirmou Tereza Cristina.

O governador Eduardo Riedel, ao se dirigir à convenção, destacou o propósito de sua chegada ao partido.

“O Brasil vive um momento crítico de decisão sobre os seus rumos. Me sinto confortável em ingressar no Progressistas, um partido que carrega valores que aprendi a cultivar na minha vida pública. Venho para contribuir com determinação e propósito”, disse Riedel.

A presidente nacional do Mulher Progressistas, deputada Iracema Portela, reforçou o avanço da presença feminina na política e projetou que 2026 será o ano da mulher progressista.

A cerimônia de lançamento ocorrerá às 14h no Centro de Convenções Ulysses Guimarães

O evento culminará no período da tarde com a convenção conjunta entre Progressistas e União Brasil para oficializar a criação da Federação União Progressista (UP). A aliança, que se tornará a maior força política do Congresso Nacional, já é apontada como peça central no tabuleiro eleitoral de 2026, com reflexos diretos nos estados, incluindo o Acre.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários