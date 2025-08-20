União Brasil e PP formalizam federação e anunciam Mailza Assis como candidata ao governo do Acre em 2026

Maior força partidária do Congresso, UPb tem convenção histórica em Brasília com presença de governadores da Amazônia Legal; senador Ciro Nogueira confirma apoio a vice-governadora acreana

Em um ato considerado histórico para a política nacional, União Brasil e Progressistas (PP) formalizaram nesta terça-feira (19) a criação da Federação União Progressista (UPb), a maior força partidária do Congresso Nacional. A convenção no Centro de Convenções Ulysses Guimarães reuniu lideranças de todo o país e confirmou a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, como candidata da federação ao governo do estado em 2026.

O anúncio foi feito pelo senador Ciro Nogueira, copresidente da nova agremiação: “Não tenha dúvida. O grande comandante do processo político no Acre é o governador Gladson Cameli, e ele já me informou que a nossa candidata é a Mailza. Nós estaremos com ela nesse projeto, que é um projeto vencedor”. A declaração teve a presença do governador acreano e de toda a bancada do estado, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, e o deputado federal Zezinho Barbary.

Mailza Assis agradeceu a confiança: “Recebo com humildade, coragem e esperança. Tenho orgulho de representar a força do nosso povo. Sei da responsabilidade que é conduzir esse projeto e quero garantir que estarei pronta para trabalhar por um estado mais justo”. O evento também contou com os governadores Marcos Rocha (RO), Wilson Lima (AM) e Antônio Denarium (RR), reforçando o peso regional da nova federação.

A gestão será compartilhada entre Ciro Nogueira e Antônio Rueda pelos próximos quatro anos.

Antônio Rueda, copresidente da União Progressista, resumiu o espírito do encontro. “Hoje realizamos um sonho para a política, transformando o Brasil. Essa é uma aliança poderosa que muda o rumo do país e nasce comprometida com prosperidade, responsabilidade e o bem-estar do povo brasileiro”.

O governador Gladson Cameli foi confirmado como presidente estadual da União Progressista (UPb) no Acre durante a convenção de fundação da federação entre União Brasil e Progressistas, realizada nesta terça-feira (19), o chefe do Executivo acreano destacou o significado histórico da nova agremiação para o estado e para o país.

“É uma honra participar da União Progressista. Viemos de um Estado que lutou para ser brasileiro no extremo norte e hoje damos um passo para fortalecer nossa democracia, diminuir as diferenças entre as pessoas e garantir um futuro com mais oportunidades”, afirmou Cameli perante as principais lideranças políticas nacionais.

A nomeção consolida o comando do governador sobre a maior força política do Congresso Nacional no estado, alinhando-se com a estratégia da federação que já anunciou a vice-governadora Mailza Assis como candidata ao governo do Acre em 2026. A posição garante a Cameli o controle da máquina partidária da UPb no estado, fortalecendo sua capacidade de articulação política e projetando o Acre como peça importante no tabuleiro nacional.

A UPb nasce com 109 deputados federais e 15 senadores, tornando-se a maior bancada do Congresso Nacional e peça central na governabilidade federal e nas eleições de 2026. Com a nova federação, o Progressistas se consolida ainda mais como uma das forças centrais da política nacional, com um projeto voltado para desenvolvimento, inclusão e responsabilidade com o futuro do Brasil.

A Federação União Progressista (UPb) também registrou nas urnas 12.398 vereadores, 1.335 prefeitos, 186 deputados estaduais e quatro distritais. Conta, ainda, com seis governadores, quatro vice-governadores e 1.183 vice-prefeitos.

Mailza no centro do projeto acreano

Com o respaldo do governador Gladson Cameli e a confirmação pública de Ciro Nogueira, a vice-governadora Mailza Assis se consolida como a principal aposta da federação para o Acre em 2026. O apoio da maior força política do país marca um divisor de águas na sua pré-candidatura ao governo.

