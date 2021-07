Uma semana após sorteio, ganhador da Mega-Sena em Colatina, ES, ainda não resgatou prêmio

Uma semana depois de ter a aposta sorteada, o vencedor da Mega-Sena em Colatina, no Noroeste do Espírito, ainda não resgatou o prêmio. A informação da Caixa Econômica Federal é de, até esta sexta-feira (23), os R$ 76 milhões continuam a disposição do vencedor.

O prêmio, com ganhador único, foi sorteado no último sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade.

O resgate da aposta não pode acontecer durante o final de semana. Isso porque, de acordo com as regras da Caixa, o pagamento dos prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 só pode ser realizado nas agências do banco com a apresentação de comprovante de identidade original, CPF e recibo de aposta original.

Nas lotéricas só podem ser sacados prêmios inferiores a R$ 1,9 mil.

O mesmo acontece quando as apostas são realizadas pelo Internet Banking. Independente do valor, o prêmio só pode ser resgatado nas agências pelo titular indicado no comprovante de aposta ou por um procurador com a identidade, CPF e a impressão do bilhete premiado.

De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias, contado do dia do sorteio, para reivindicar o prêmio. Outros prêmios

O prêmio do último sábado é o maior sorteado para um apostador da cidade. No entanto, essa não é a primeira vez que um morador de Colatina ganha na Mega-Sena e fica milionário.

Nos últimos anos foram pelo menos três prêmios: um de R$ 28 milhões , outro de R$ 5 milhões e um último de R$ 3 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.