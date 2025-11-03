Uma orquestra, quatro vozes e o Cerrado em canções: Espetáculo musical Tocantins em  Concerto ganha palco em Rio Branco

Após emocionar o público no Tocantins, Goiás e Alagoas, o espetáculo Tocantins em Concerto chega ao Acre para uma noite especial de celebração da música regional e da força poética do cancioneiro popular. A apresentação acontece na quarta-feira, 5 de novembro, às 19 horas, na Usina de Arte João Donato, com entrada franca.

O concerto faz parte da turnê nacional da Orquestra Viva Música, contemplada no edital Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos, via Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, com patrocínio da Petrobras. A turnê já passou por Palmas e Araguaína, no Tocantins, e circulou por Maceió (AL) e Goiânia (GO). Após o Acre, o Grupo seguirá para Porto Velho (RO).

Sob a direção artística do maestro Bruno Barreto, o projeto reúne a potência da música clássica e a autenticidade da canção popular tocantinense, revelando as histórias, paisagens e afetos do Norte do país. A apresentação conta com os renomados artistas Juraildes da Cruz, Dorivã, Braguinha Barroso e Lucimar, acompanhados por uma orquestra formada por músicos residentes no Tocantins.

Em Tocantins em Concerto, arranjos inéditos transformam melodias conhecidas do público em novas paisagens musicais, onde o som do Cerrado dialoga com saxofones, trombones, trompetes e muito mais, em uma celebração à diversidade cultural brasileira. “O Tocantins em Concerto é uma forma de mostrar que nossa música é viva, sofisticada e profundamente ligada às nossas raízes. É um espetáculo que une gerações e convida o público a sentir o Tocantins através da arte”, destaca o maestro Bruno Barreto, diretor artístico do projeto.

Oficinas

Além das apresentações, o projeto inclui ações educativas voltadas à formação de jovens músicos e atividades de acessibilidade cultural, com interpretação em Libras durante os concertos, reafirmando o compromisso de democratizar o acesso à arte e à música de concerto.

Realizado pela Associação Viva Música, com sede em Palmas (TO), o projeto valoriza o encontro entre tradição e inovação, mostrando que o cancioneiro popular do Tocantins é parte essencial do mosaico sonoro brasileiro.

Tocantins em Concerto – Turnê Nacional

Rio Branco (AC)

05 de novembro

19 horas

Usina de Arte João Donato

Entrada franca

Próxima apresentação:

Porto Velho – 07 de novembro

