Uma ação conjunta entre as Forças de Segurança prende dois indivíduos por Tráfico em Acrelândia

Depois do recebimento de informações, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram uma operação que culminou na prisão de dois suspeitos pelo crime de Tráfico nesse final de semana. A ação integrada ocorreu nesse sábado, 05, nas imediações da rua José de Deus, no município de Acrelândia.

De acordo com informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma “Boca de Fumo” nas imediações do fim da Rua José de Deus, de imediato, Policiais Militares e Civis começaram a desenvolver ações no sentido de prender os traficantes.

“Na tarde deste sábado, mais dois traficantes foram tirados de circulação em razão de trabalhos integrados desenvolvidos pelas Polícia Militar e Civil. Novamente, a participação de membros da sociedade foi de suma importância para êxito nas ações policiais”, destacou o delegado titular de Acrelância, Dione Lucas.